Bolsas abren optimistas en diciembre

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 01, DICIEMBRE, 2020, 10:08 hrs.

Las bolsas europeas operan con alzas generalizadas esta tarde, reporta la plataforma global de inversiones eToro, con el FTSE 100 arriba más de 1.85% (después de perder ayer). Una importante diferencia del confinamiento de marzo-mayo, es que las manufacturas en Europa se mantienen en operación. El índice PMI de manufactura de Europa se mantuvo positivo, subiendo a 53.8, a pesar de caer en Alemania y España.



Las bolsas de EU abren con alzas ante más noticias alentadoras sobre vacunas. Actualmente, tanto Pfizer-BioNTech, como Moderna y AstraZeneca están en la recta final, buscando una aprobación de emergencia en EU para poder comenzar aplicaciones.



El desacuerdo evidente en la OPEP+ ayer lunes no está afectando por ahora al precio del petróleo, que se mantiene por encima de los 45 dólares por barril, pero sí afectó a las empresas de energía en la bolsa ayer. Sin embargo, hoy Chevron y Exxon suben más de 2%, buscando recuperar lo perdido.



El mercado nuevamente está castigando a tecnológicas como Salesforce y Zoom, por buenos resultados trimestrales, pero dudas sobre su mantenimiento en el futuro. Las acciones de Zoom caían hoy 12%, a pesar de un aumento de cuatro veces en los ingresos en comparación con el trimestre equivalente de 2019. No obstante, el precio de sus acciones se mantiene por encima del 700% de ganancia en el último año.







Nuevo máximo de Bitcoin



Bitcoin subió a un nuevo máximo histórico de 19,712 dólares. Su adopción por parte del gigante de pagos PayPal, así como su papel en las carteras como un refugio seguro que puede ofrecer diversificación lejos de otros activos como acciones y bonos, han provocado un gran aumento en su valor este año. Su retorno en un año es ahora superior a 170%, a pesar de un retroceso durante la noche, y los expertos continúan creyendo que puede subir aún más.



Simon Peters, analista de eToro, dijo que había más por venir. ’Bitcoin ha superado un hito de precio crítico y parece que va a subir más. Tres años después de su pico de 2017, la industria de los criptoactivos ha madurado y está experimentando una tracción real con los inversionistas más grandes.



"Están utilizando Bitcoin como cobertura para combatir la perspectiva de una mayor inflación y la continuación de un estímulo gubernamental", dijo Peters.



Dow tiene el mejor mes en tres décadas, Exxon cancela 20,000 millones de dólares



El lunes, el Dow Jones Industrial Average, que está compuesto por 30 grandes acciones estadounidenses, cerró su mejor mes en más de 30 años. En el transcurso de noviembre, el índice subió 12%, su mejor mes desde enero de 1987.



Nombres como Chevron, JPMorgan y American Express ayudaron a impulsar el Dow al alza, con ganancias en noviembre de 21.5%, 14% y 23.2% respectivamente. El mes récord se produjo a pesar de que el índice cayó 0.9% el lunes, con Chevron como el mayor perdedor con -4.5%. La caída de Chevron coincidió con el anuncio de su rival Exxon, que recortó el gasto planificado y canceló 20.000 millones de dólares en activos en el cuarto trimestre.



Exxon planea gastar entre 16,000 y 19,000 millones de dólares el próximo año y entre 20,000 millones y 25,000 millones anuales hasta 2025. Eso está por debajo de un presupuesto original de 30,000 a 35,000 millones de dólares. Las acciones de Exxon cerraron el día con una baja de 5.1% tras la noticia, aunque todavía han subido un 14.1% durante el último mes.



El S&P 500 retrocedió 0.5% el lunes, siendo las acciones de energía, con mucho, el mayor lastre para el índice. En el S&P, el sector energético retrocedió un 5.4% en general. Además de las noticias de Exxon, la OPEP y sus aliados aplazaron una reunión destinada a retrasar un aumento de producción, ya que hay desacuerdos entre el grupo.



En la parte superior del índice estaba IHS Markit, que subió un 7.4% ante la noticia de su adquisición por parte de S&P Global. Le siguió el fabricante de chips Advanced Micro Devices, que ganó 6.3%.



General Motors anunció que está reduciendo su acuerdo con el fabricante de camiones eléctricos Nikola y que ya no participará en la empresa. GM seguirá proporcionando tecnología de pilas de combustible, pero no construirá una camioneta eléctrica para la empresa. La reducción del trato sigue a un informe de un vendedor en corto que plantea preguntas sobre la tecnología de la empresa y el progreso que ha logrado. Después de que GM anunció el acuerdo revisado, el precio de las acciones de la empresa retrocedió 2.7%, mientras que Nikola se desplomó 26.9%.



S&P 500: -0.5% lunes, +12.1% en el año

Dow Jones: -0.9% lunes, +3.9% en el año

Nasdaq Comp.: -0.1% lunes, +36% en el año



FTSE 100 y 250 caen cuando Arcadia entra en administración



El FTSE 100 retrocedió 1.6% el lunes, mientras que el FTSE 250 perdió un 0.7%, tras la noticia de que la firma de moda Arcadia Group ha caído en administración (el equivalente británico a la protección de la ley de quiebras), poniendo en riesgo 13,000 puestos de trabajo.



En el FTSE 100, la aseguradora Phoenix Group y el negocio de servicios de alimentos Compass Group fueron los mayores perdedores, cerrando el día con pérdidas de 8.8% y 6.6%. Le siguieron BP y Royal Dutch Shell, que siguieron a las acciones de petróleo de EU; ambas perdieron más del 5%. En el otro extremo del espectro, JD Sports Fashion ganó 5.9% después de los informes de que se está alejando de un acuerdo para hacerse cargo de la atribulada tienda Debenhams.



En el FTSE 250, la firma de inversión Ninety One, Cruise Line Carnival y la firma minorista Frasers Group bajarn con más fuerza el lunes, con las tres cayendo alrededor de 6%.



FTSE 100: -1.6% lunes, -16.9% en el año

FTSE 250: +0.7% lunes, -11.6% en el año



Qué Vigilar



Salesforce: Seguramente estarán al frente y en el centro de la llamada de resultados de Salesforce los informes de que la empresa planea adquirir el servicio de mensajería en el lugar de trabajo Slack. Si el acuerdo sigue adelante, la forma en que la compañía planea integrar a la empresa con sus otros productos de software empresarial y la valoración de Slack después de la enorme subida del precio de sus acciones en 2020 será clave. En sus últimos resultados trimestrales, Salesforce obtuvo una importante mejora en las utilidades, y actualmente los analistas de Wall Street se inclinan fuertemente hacia una calificación de Compra. En lo que va del año, las acciones de Salesforce han subido más de 50%, pero han caído 12.6% en los últimos tres meses.



Hewlett Packard Enterprise: no debe confundirse con el fabricante de computadoras personales HP Inc, HP Enterprise (el resultado de una escisión de 2015) es una compañía separada que ofrece servidores, servicios en la nube, redes y otros servicios a las empresas. Las acciones de HP Enterprise han bajado 30% en 2020, a pesar de la creciente demanda de servicios en la nube, ya que la compañía ha estado en un modo de reestructuración constante y opera en mercados donde se enfrenta a una dura competencia. Su cadena de suministro también se ha visto amenazada por la pandemia y la empresa se encuentra en el lado receptor de las empresas que reducen el gasto en TI. Los analistas de Wall Street favorecen abrumadoramente una calificación de Retener.



Testimonio ante el Congreso de Mnuchin y Powell: El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerán hoy ante el Congreso, se espera que ofrezcan puntos de vista totalmente diferentes sobre el estado de la recuperación económica de Estados Unidos. Mnuchin está al final de su mandato, con una nueva administración entrante y en un testimonio prepublicado el lunes elogió el progreso logrado en la recuperación económica. En su testimonio prepublicado, Powell adoptó un tono más cauteloso, señalando el aumento de casos de Covid-19 en EU y el extranjero.