Bolsas al alza, pese al incremento de muertes en Estados Unidos: eToro

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 03, DICIEMBRE, 2020, 13:08 hrs.

eToro

FINANZAS EN

EL MUNDO

ECONOMIA



Las bolsas de Europa se mantenían con ligeras bajas esta tarde, con el FSTE 100 tocando varias veces la zona positiva, a la espera de noticias positivas.



La OPEP+ reanuda conversaciones hoy, con miras a la planificación de 2021 y la continuación de los recortes de producción para respaldar el precio del petróleo, en un momento en que la demanda es menor a medida que el mundo se recupera de la pandemia.



Sin embargo, noticias de que Rusia está buscando aumentar gradualmente la producción, reduciendo los recortes en 500,000 barriles diarios de enero a marzo. La noticia hizo descender al precio por barril por debajo de los 45.50 dólares que había alcanzado ayer; ahora ronda los 45 cerrados. El asunto se definiría esta mañana y ello podría influir en los mercados más tarde.



Mientras tanto, las bolsas de EU abrieron mixtas, pero rápidamente se movieron hacia el terreno de las ganancias ligeras. El dato semanal de nuevas solicitudes de beneficios por desempleo totalizó en 715,000, rompiendo dos semanas al alza y mejorando lo esperado por los analistas. El dato final de desempleo vendrá mañana, pero la noticia parece alentar la idea de que el confinamiento reciente no está afectando tanto a la economía. Ayer fue el día con mayor número de muertes diarias en Estados Unidos, pero no hay indicios de que el confinamiento vaya a endurecerse.



El mercado observa también si el nuevo paquete de estímulos en EU planteado por los Demócratas obtiene alguna apoyo por parte de los Republicanos en estos días.



-0-



En noticias corporativas, las acciones de Salesforce subían hoy 1.58%, después de desplomarse ayer 8.5%. La empresa confirmó la adquisición de Slack por 27,700 millones de dólares, pero comunicó un pronóstico de crecimiento menor al esperado para el cuarto trimestre, de hasta -15% en sus ingresos.



Hambruna o fiesta para los sectores del S&P 500



Los principales índices bursátiles de EU se tomaron un respiro ayer, con los tres casi planos durante el día. Ese resultado general oculta grandes disparidades en el desempeño entre los diferentes sectores, con el sector energético del S&P 500 subiendo 3.2% mientras que el sector de materiales cayó 1.4%.



En el S&P, nueve firmas ganaron más de 5%, incluida la firma de cruceros Carnival, Occidental Petroleum y Boeing. Salesforce tuvo el peor desempeño en el índice, seguido por la compañía de electrodomésticos Whirlpool, que cayó 5.2%.



El soufflé de Tesla



Tesla volvió a aparecer en los titulares esta semana, después de que el director ejecutivo Elon Musk envió un correo electrónico a los empleados el martes advirtiéndoles que controlen los costos: ’Los inversionistas nos están dando mucho crédito por la rentabilidad futura, pero si en algún momento ellos concluyen que eso no va a suceder, nuestras acciones serán aplastadas inmediatamente como un soufflé bajo un mazo’, dijo. Las acciones de Tesla se movieron ayer en las operaciones fuera del horario de oficina, pasando de una pérdida del 2.7% en el día a territorio positivo.



S&P 500: +0.2% miércoles, +13.6% en el año

Dow Jones: +0.2% miércoles, +4.7% en el año

Nasdaq Comp.: -0.1% miérc., +37.6% en el año



La compra de Refinitiv por 27,000 millones de dólares de London Stock Exchange recibiría la aprobación del regulador de la Unión Europea



El FTSE 100 ganó 1.2% ayer después de que se conociera la noticia de que el Reino Unido aprobó la vacuna de Pfizer, liderada por la ganancia del 9.6% de London Stock Exchange Group (LSE), que saltó después de los informes de que su adquisición de la empresa de datos financieros Refinitiv por 27,000 millones de dólares recibirá la aprobación de las autoridades europeas de competencia, lo que ha obstaculizado el acuerdo que se cerró inicialmente hace más de un año.



Las empresas mineras BHP Group y Rio Tinto también obtuvieron ganancias sustanciales ayer, junto con el gigante petrolero BP, que sumó 5.7%, 4.8% y 4.7% respectivamente.



El miércoles, el FTSE 250 sumó 0.2%, liderado por la firma de seguridad G4S, el prestamista a domicilio Provident Financial y el operador de transporte FirstGroup, que subieron 7.4%, 6.6% y 5.9% respectivamente. G4S obtuvo ganancias después de que la firma de seguridad canadiense GardaWorld elevó su oferta por la compañía, a pesar de argumentar dos días antes que una oferta más baja era justa, según Reuters.



FTSE 100: +1.2% miércoles, -14.3% en el año

FTSE 250: +0.2% miércoles, -9.2% en el año



Qué Vigilar



Dollar General: La cadena minorista de descuento ha subido casi 40% al precio de sus acciones en 2020, llevando su capitalización de mercado más allá de la marca de 50,000 millones de dólares. Las ganancias de Dollar General este año han sido impulsadas por consumidores que se abastecen de productos básicos y recurren a opciones más baratas frente a la incertidumbre económica inducida por la pandemia. La compañía superó sustancialmente las expectativas en el primer y segundo trimestre y entregará reporte del tercer trimestre hoy. Los analistas esperan una cifra de ganancias por acción de 2.02 dólares, y actualmente se inclinan hacia una calificación de Compra.



DocuSign: la firma de firma de contratos digitales ha disfrutado de un gran 2020, con un aumento de casi 200% en el precio de sus acciones, ya que empresas y particulares se han visto obligados a utilizar dichos servicios en ausencia de reuniones en persona. Aunque tiene competencia de Adobe y otras empresas, DocuSign ofrece una exposición más pura a los servicios de firma digital para los inversionistas. La compañía reporta el tercer trimestre el jueves donde, al igual que otras firmas que han disfrutado de grandes aumentos en 2020, los inversionistas buscarán señales de que la compañía puede convertir el entorno pandémico en un crecimiento duradero. Actualmente, 13 analistas de Wall Street califican la acción como Compra o Sobreponderar, cinco como Retener y uno como Venta.



Solicitudes iniciales de desempleo: Todos los ojos estarán una vez más en las cifras iniciales de solicitudes de desempleo en EU. Los inversionistas miran la métrica en busca de señales del estado de la recuperación económica de EU. La semana pasada, los nuevos solicitantes de desempleo aumentaron por segunda semana consecutiva, el primer aumento consecutivo desde el verano.



Esquina Cripto



Legisladores estadounidenses proponen regular la emisión de monedas estables (stablecoins)



Tres demócratas de la Cámara de Representantes han propuesto una ley que requeriría que todos los activos de monedas estables recién emitidos sean aprobados por el gobierno federal.



El proyecto de ley emitido por la Congresista Rashida Tlaib, el Representante Jesús ’Chuy’ García y el Representante Stephen Lynch, se llama Ley de Aplicación de Licencias Bancarias y Tethering de Stablecoin (STABLE).



La ley requeriría que los emisores tengan un estatuto bancario y que las nuevas monedas estables sean aprobadas por la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y otras agencias. Los creadores de stablecoins también deberían tener un seguro de la FDIC o una cantidad equivalente de dólares estadounidenses como reserva para la moneda.



Si bien los legisladores proponentes han dicho que el proyecto de ley está diseñado para proteger a los consumidores, ya ha sido criticado por la comunidad de criptoactivos como un "gran paso atrás" para la tecnología financiera.