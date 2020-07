Bombero de Tizayuca Hidalgo ataca a mechetazos a un perro en Tecámac Edomex

Tecámac, Méx., a 1 de julio del 2020.- Vecina de Tecámac, denunció ante las autoridades a un bombero a quien acusan de presuntamente asestar un machetazo en la cabeza de su perrita, que minutos antes jugaba en un predio baldío. La afectada solicitó anonimato ya que aseguró temer por su vida.



Al conocer el hecho, la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, instruyó brindar la atención a la víctima y llevar a una clínica veterinaria a la perrita.



El reporte de la médica veterinaria, indicó que la perrita de nombre Frida de 10 meses de edad de la raza pastor Belga con número de registro FCME9545-E, presentó una lesión y fractura en el cráneo que abarca desde la región parietal hacia la región orbitaria.



La tarde del 28 de junio, declaró la víctima a las autoridades que su perrita se encontraba jugando en un predio baldío ubicado frente a su domicilio en el Pueblo de Los Reyes Acozac, cuando se acercó el pequeño hijo del presunto agresor quien es vecino del lugar y comenzó a juguetear con el animal.



El padre del menor, de identidad reservada, prosiguió la afectada, se acercó y reaccionó de manera preocupada pensando que el niño había sido mordido. Tras revisar al infante descartaron alguna lesión por lo que el hombre dijo no había problema.



Sin embargo, minutos después ya en su domicilio, el presunto agresor quien, las Propaem corroboró labora en el departamento de bomberos del municipio de Tizayuca Hidalgo, amenazó con regresar a matar a la cachorra.



La mujer, indicó que el bombero cumplió su amenaza y asestó un golpe en la cabeza de la perra, sin importar que su esposa le gritaba que no la dañara ya que no había lastimado al hijo de ambos.



Los hechos, quedaron asentados ante las autoridades en las actas Predenuncia WEB/0041874/20/06 y NIC: CAJ/CAT00/CAT/445/35080/20/06 interpuestas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y Folio Denuncia: 2014 ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Propaem).