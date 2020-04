Bomberos de Texcoco continúan trabando en incendios

Texcoco, Méx., a 1 de abril,- Elementos de Protección Civil y Bomberos se mantienen atentos ante las contingencias que se están presentando en el municipio de Texcoco, combatiendo incendio en el cerro de la Purificación, San Miguel Tlaixpan, San Pablo Ixayoc y Tequexquinahuac.



Con el apoyo de pobladores de las comunidades, los elementos del cuerpo de bomberos laboraron durante la noche en el combate al fuego, sobre todo de pastizales y arbustos de los cerros.



El Director de Protección Civil y Bomberos Miguel Ángel Martínez, señaló que pese a la contingencia generada por el coronavirus, sus elementos están atentos a las emergencias, sobre todo en esta temporada en donde los incendios forestales y de pastizales se incrementan en la zona.



’La Presidenta Municipal Sandra Luz Falcón Venegas, nos ha pedido extremar las medidas para responder a las emergencias y no bajar la guardia, para la atención de la ciudadanía’, expresó el funcionario público.



Explicó que de los cuatro incendios registrados la noche de este lunes, se logró controlar el de la Purificación y San Miguel Tlaixpan, pero se sigue laborando en Tequexquinahuac y San Pablo Ixayoc.



Agregó que los incendio registrados son en lugares de arbustos y pastizal seco, sin alcanzar la zona forestal, sin embargo, estos afectan el medio ambiente y a los vecinos que viven cerca de estos lugares.



Afirmó que el intenso calor y lo seco se los arbustos, propician la propagación del fuego de manera inmediata, por lo que es importante que los ciudadanos tomen medidas para prevenir los siniestros.



Sobre todo no tirando colillas de cigarro en zona de pastizal o a orillas de la carretera, a que si salen al campo eviten hacer fogatas y si las hacen las deben de apagar cuando ya no las usen, no dejar envases de pet o cristal en el campo, para evitar el efecto ’lupa’, pero sobre todo a evitar quemas con fines agrícolas, porque muchas veces se salen de control y se propagan a otros predios hasta que ya no es posible sofocarlas.



Finalizó haciendo extensiva la invitación a la ciudadanía para que no salga de sus casas para prevenir contagiarse de COVID-19, ’desde protección civil estamos trabajando para su bienestar, ’resguárdense en sus casas con sus familias, recuerden que prevenir es vivir’.