Bomberos de Texcoco sofocan incendio de pastizal en San Joaquín Coapango

Texcoco, Méx., a 15 de abril del 2020.-Elementos del cuerpo de bomberos y protección civil de Texcoco, se movilizaron esta mañana para sofocar un incendio de pastizal que salió de control y alcanzó una bodega en la comunidad de San Joaquín Coapango este municipio, sin que se registraran víctimas.



El Director de Protección Civil y Bomberos Miguel Ángel Martinez, señaló que la inmediata reacción de los elementos que se mantiene alerta pese a la cuarentena, permitió evitar que el siniestro causara mayores daños.



Los vulcanos con el apoyo de pipas de la Dirección de Obras Públicas, lograron sofocar el siniestro, evitando que se extendiera a casas habitación de la zona aledaña al panteón de la localidad.



Los elementos de Protección Civil, lamentaron que en esta temporada de estiaje se sigan dando los incendio de pastizales, que con el calor intenso y los vientos con facilidad salen de control con el riesgo de alcanzar la zona habitacional o extenderse a la zona forestal.



Hicieron un llamado a los campesinos para que en la medida de lo posible eviten ’las quemas con fines agrícolas’ que en realidad están prohibidas en Texcoco, pero algunos agricultores insisten en su práctica.



También pidieron a quienes tienen el hábito de fumar a no arrojar las colillas de cigarro encendidas al pasto seco, a no encender fogatas y si lo hacen apagarlas en su totalidad, a no dejar vidrios y desechos flamables, entre ellos el pet, para prevenir que el efecto lupa provoque un incendio.



Luego de más de dos horas de laborar en el incendio, se logró controlar sin mayores daños a la bodega, quedándose solo los elementos para la remoción de escombros.