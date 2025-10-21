Bomberos de Ecatepec, Acolman, Tlalnepantla y CDMX trabajan para sofocar incendio en fábrica de colchones

Ecatepec, Méx., a 21 de octubre de 2025. Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, con apoyo de corporaciones de otros municipios y de la Ciudad de México, controlaron el incendio registrado en un inmueble donde fabricaban salas y colchones en la colonia Hank González; unos 500 habitantes de viviendas aledañas fueron evacuados y una mujer bombero fue trasladada a un hospital por inhalación de humo.



El incendio se registra en un inmueble de unos 500 metros cuadrados, ubicado en la esquina de las avenidas San Andrés de la Cañada y calle José María Morelos, en dicha comunidad, donde los vecinos fueron desalojados como medida preventiva y también se suspendió el servicio del Mexicable.



Más de 100 bomberos de Ecatepec, Tlalnepantla, Acolman y Ciudad de México, entre otras corporaciones, controlaron el siniestro, con apoyo de policías municipales y estatales, y elementos de la Secretaría de Marina; posteriormente removerán escombros para evitar que el fuego se reavive.



Se trata de un edificio de cuatro niveles y un anexo en la parte superior, donde al parecer elaboraban salas y colchones, por lo que en su interior había material para la elaboración de los citados muebles, como hule espuma, y diversos productos químicos, entre ellos poliolkraft, poliol convencional y AT-20, que son altamente inflamables.



Autoridades de Ecatepec pidieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica en la zona, para prevenir posibles incidentes y salvaguardar la seguridad de la población.



Los bomberos continúan con labores para sofocar totalmente el incendio. En la zona se habilitó un cerco de seguridad de casi un kilómetro para prevenir riesgos adicionales.