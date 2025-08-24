Bomberos de Ecatepec atienden volcadura de combi de transporte público

Ecatepec, Méx, 24 de agosto de 2025.- La volcadura de una combi de transporte público en la autopista México-Pachuca, generó la inmediata intervención de integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec.



Los elementos acudieron al kilómetro 14.1 de la autopista, a la altura de San Pedro Xalostoc, donde encontraron la combi, de la línea de transporte colectivo Jardines de Morelos, con placas 061-392-K, volcada sobre su costado derecho, por lo que de inmediato auxiliaron a los pasajeros.



Por el percance de la unidad de transporte que iba en dirección a Indios Verdes, se reportaron 12 personas lesionadas, por lo que fueron trasladadas a la Clínica 76 del IMSS y a otros nosocomios a bordo de la unidad médica A-715 de Protección Civil y Bomberos, así como ambulancias privadas y del SUEM. Lamentablemente una mujer perdió la vida.





Al lugar, también acudieron elementos de Rescate Urbano y la Guardia Nacional.





Y a fin de liberar la vialidad llegó una grúa.