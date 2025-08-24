Bomberos de Ecatepec atienden volcadura de combi de transporte público

En San Pedro Xalostoc, se atendió la combi volcada de la línea de transporte colectivo Jardines de Morelos, con placas 061-392-K

Bomberos de Ecatepec atienden volcadura de combi de transporte público
Transporte
Agosto 24, 2025 11:57 hrs.
Transporte ›
Redacción › todotexcoco.com

Ecatepec, Méx, 24 de agosto de 2025.- La volcadura de una combi de transporte público en la autopista México-Pachuca, generó la inmediata intervención de integrantes del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec.

Los elementos acudieron al kilómetro 14.1 de la autopista, a la altura de San Pedro Xalostoc, donde encontraron la combi, de la línea de transporte colectivo Jardines de Morelos, con placas 061-392-K, volcada sobre su costado derecho, por lo que de inmediato auxiliaron a los pasajeros.

Por el percance de la unidad de transporte que iba en dirección a Indios Verdes, se reportaron 12 personas lesionadas, por lo que fueron trasladadas a la Clínica 76 del IMSS y a otros nosocomios a bordo de la unidad médica A-715 de Protección Civil y Bomberos, así como ambulancias privadas y del SUEM. Lamentablemente una mujer perdió la vida.


Al lugar, también acudieron elementos de Rescate Urbano y la Guardia Nacional.


Y a fin de liberar la vialidad llegó una grúa.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Bomberos de Ecatepec atienden volcadura de combi de transporte público

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.