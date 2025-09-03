Bomberos de Ecatepec retiran árbol de 20 metros que cayó en ciudad Azteca

Afectó dos negocios, sin que se reporten personas lesionadas, la intensa lluvia y el viento provocaron que se viniera abajo

Bomberos de Ecatepec retiran árbol de 20 metros que cayó en ciudad Azteca
Gobierno
Septiembre 03, 2025 12:23 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

Ecatepec, Méx., a 03 de 2025. Bomberos de este municipio retiraron un árbol de unos 20 metros de altura que cayó en el fraccionamiento Ciudad Azteca Tercera Sección, el cual obstruyó la calle y afectó dos negocios, sin que se reporten personas lesionadas por los hechos.

La intensa lluvia que cayó anoche en este municipio provocó el reblandecimiento de la tierra y la caída del árbol en calle Citlaltépetl, en dicha comunidad, por lo que de inmediato acudieron al lugar elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, para apoyar a las personas afectadas.

Una llamada al C4 de la policía municipal alertó sobre la caída del árbol sobre dos negocios ubicados en dicha calle, por lo que elementos de bomberos y Rescate Urbano acudieron al sitio, quienes hoy continuaron los trabajos con motosierras para seccionar el tronco y retirarlo sin peligro.

Autoridades de Ecatepec solicitaron apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que el árbol afectó dos postes y el cableado de energía eléctrica y telefonía, cuyos empleados cortaron el suministro para evitar riesgos al personal municipal y a los propios colonos.

Este día empleados de la CFE y Telmex se sumaron a los trabajos en el lugar para reanudar los servicios de energía eléctrica y telefonía, suspendidos desde anoche.

En el sitio laboraron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec con cascos y equipo de protección personal, así como machetes y motosierras, quienes seccionaron el árbol tipo ficus para su retiro del lugar. También retiraron dos techumbres de negocios dañadas por la caída del árbol.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Bomberos de Ecatepec retiran árbol de 20 metros que cayó en ciudad Azteca

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.