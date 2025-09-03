Bomberos de Ecatepec retiran árbol de 20 metros que cayó en ciudad Azteca

Ecatepec, Méx., a 03 de 2025. Bomberos de este municipio retiraron un árbol de unos 20 metros de altura que cayó en el fraccionamiento Ciudad Azteca Tercera Sección, el cual obstruyó la calle y afectó dos negocios, sin que se reporten personas lesionadas por los hechos.



La intensa lluvia que cayó anoche en este municipio provocó el reblandecimiento de la tierra y la caída del árbol en calle Citlaltépetl, en dicha comunidad, por lo que de inmediato acudieron al lugar elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, para apoyar a las personas afectadas.



Una llamada al C4 de la policía municipal alertó sobre la caída del árbol sobre dos negocios ubicados en dicha calle, por lo que elementos de bomberos y Rescate Urbano acudieron al sitio, quienes hoy continuaron los trabajos con motosierras para seccionar el tronco y retirarlo sin peligro.



Autoridades de Ecatepec solicitaron apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), toda vez que el árbol afectó dos postes y el cableado de energía eléctrica y telefonía, cuyos empleados cortaron el suministro para evitar riesgos al personal municipal y a los propios colonos.



Este día empleados de la CFE y Telmex se sumaron a los trabajos en el lugar para reanudar los servicios de energía eléctrica y telefonía, suspendidos desde anoche.



En el sitio laboraron elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec con cascos y equipo de protección personal, así como machetes y motosierras, quienes seccionaron el árbol tipo ficus para su retiro del lugar. También retiraron dos techumbres de negocios dañadas por la caída del árbol.