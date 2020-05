Bonilla cayó como mosca

Sería lejano atribuir a su declaración de que los médicos del IMSS en Tijuana caen como moscas por la falta de equipo médico en el combate a covid-19, la resolución de la SCJN de que el gobernador Jaime Bonilla respete el voto popular y ajuste su periodo a dos años por el que fue electo, y no a los cinco que pretendía mediante una reforma anticonstitucional aprobada por el Congreso Local.

Porque en esa decisión local de los diputados, se denunció oportunamente, participó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta –hoy lamentablemente confinado por dar positivo a coronavirus-, lo que demuestra que el Gobierno Federal tenía intenciones de impulsar tal proyecto legislativo para que Bonilla no fuera gobernador dos años, sino seis.

Sería mezclar manejo político con una contingencia mundial de salud, sobre todo en una entidad que es víctima en estos momentos del mayor de los contagios y que, como lo señalara el gobernador de dos años, Jaime Bonilla, se encuentran alejados de los apoyos del Gobierno del centro y el combate a la pandemia se da en situaciones lamentables por falta de equipo médico.

De todos modos, si cayó o no en desgracia, Bonilla se apresta todavía a continuar en su lucha legal por gobernar seis años, a pesar de que la oposición le ha demostrado una y otra vez sus limitaciones y sus argucias legales para retener el poder político cuando se sabe que tiene doble ciudadanía, la estadunidense y mexicana, y se coloca del lado de la frontera que mejor convenga a sus vastos intereses.

TURBULENCIAS

Bartlet, cliente de Mexicanos contra la corrupción

El director de la CFE, Manuel Bartlet Díaz, se hizo cliente ya de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahora encontraron que su hijo Manuel León ofreció liberar a ocho comuneros de Salazar, Estado de México, a cambio de sus codiciadas tierras y el diputado del PAN, Luis Mendoza, pide la subasta de la casona porfiriana de Chihuahua 216 de la colonia Roma, donde despachó el ahora presidente Manuel Andrés López Obrador, propiedad de Jesús Hernández Torres, veterano colaborador de Bartlet Díaz. Mientras los hospitales reciben donaciones de y equipo médico, la familia del poderoso político poblano hace negocio próspero negocio de la demanda de ventiladores, eso opina la sociedad…A propósito de la demanda hospitalaria ante la contingencia, el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que ningún día se ha superado el 60% de ocupación, y dio a conocer, luego de una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recientemente se habilitó el Hospital del Mujer y el Niño Oaxaqueño, el cual cuenta con 120 camas para cuidados intensivos y será operado por las Fuerzas Armadas…Y a propósito de las Fuerzas Armadas, éstas entrarán a reforzar ya no la vigilancia policiaca, sino las funciones de la Guardia Nacional creadas precisamente para apoyar las tareas de vigilancia. El decreto correspondiente, que da una tarea de cinco años, fue publicado ya en el Diario Oficial con el consecuente temor de la sociedad al entrar de lleno ya el Ejército y la Marina en la vigilancia de las calles ante el desbordamiento social, ya no de la delincuencia, sino un explosivo coctel de ambas cosas…Ante la eventual reactivación de la actividad económica de manera escalonada, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional externó su apoyo a AMLO en la postura de ’no contraer deuda pública y no socializar las perdidas privadas’ pero planteó la necesidad de establecer un Plan Estratégico de Reactivación Económica Emergente en donde se escuchen propuestas y se evite la confrontación ya que con la virtual quiebra de empresas es evidente, lo que aumentará la precariedad en el trabajo, la subocupación laboral y el empleo informal dijo Wilfrido Hernández Jarquín, integrante de la Comisión Ejecutiva de la CNPA…

