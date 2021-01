Boris Johnson confirma que variante británica de COVID-19 es 30% más mortal

Este viernes, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, dio a conocer que, de acuerdo con evidencias científicas, la variante británica de la COVID-19 podría ser más mortal. Y no sólo más contagiosa.





En rueda de prensa, el mandatario inglés añadió que, ante la variante, el sistema de salud británico (NHS, por sus siglas en inglés) tiene ’mayor presión’. No obstante, estableció que todo indica que las vacunas contra COVID que se están administrando son efectivas contra ambas cepas.



’Hemos sido informados hoy de que, además de expandirse más rápidamente, ahora parece también que hay algunas evidencias de que la nueva variante (británica de COVID-19), identificada en Londres y el sureste, podría estar asociada a un mayor nivel de mortalidad’, expresó Johnson.



De la misma forma, el primer ministro expresó que, con más de 38 mil pacientes internados en Gran Bretaña por COVID-19, se muestra una cifra 78% más alta que la que hubo en abril.



No hay evidencias fuertes de que la variante de COVID-19 sea más mortal

Por su parte, el asesor científico del gobierno inglés, Patrick Vallance, informó que la variante de COVID es entre un 30 % y un 70 % más contagiosa que la original. No obstante, aún se desconoce por qué.



Además, Vallance señaló que, aunque hay pruebas de que la variante podría causar una mayor mortalidad, las ’evidencias todavía no son fuertes’.



En ese sentido, el científico acotó que esa mortalidad mayor no se ha detectado entre quienes ingresan al hospital por COVID-19 grave. Pero sí en el total de los casos positivos que se confirman.



Como ejemplo, Vallance describió que, con la cepa original de COVID, 10 de cada mil hombres mayores de sesenta años fallecían. Mas, con la nueva variante, esa cifra podría elevarse a 13 o 14 muertes por cada mil contagios en esa edad.



Con información de EFE.