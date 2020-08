Brasil desafió a Leonardo DiCaprio a "caminar ocho horas" por la Amazonia por sus críticas a los incendios

El vicepresidente de Brasil, el general retirado Hamilton Mourao, junto al presidente Jair Bolsonaro



El vicepresidente es el titular del Consejo Amazónico creado por Bolsonaro para intentar dar explicaciones sobre la política ambiental a inversores internacionales, y habló del tema durante una conferencia con la Confederación Nacional de la Industria.



Humedal bajo amenaza: por qué el Pantanal de Brasil sufre su mayor tragedia ambiental en décadas



El actor de Titanic y El lobo de Wall Street acusó a Bolsonaro de "dudar públicamente de la gravedad" de los incendios en la selva amazónica, de la cual Brasil posee el 60%.





Deforestation in the Amazon set a new record in June, with a 10% increase from 2019. This new decree could help prevent the Amazon from experiencing the same level of catastrophic fires as last year. https://t.co/Q7wwzqwaig