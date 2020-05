Brechas devastadoras en países en desarrollo

Despiden ferrocarrileros a su amigo Joshio

+Fallece también el periodista Jorge Tamez

Armando Téllez Flores

La crisis de COVID-19, de acuerdo con un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha expuesto brechas devastadoras en la cobertura de protección social en los países en desarrollo, y la recuperación solo se mantendrá y se evitarán crisis futuras si pueden transformar sus medidas de respuesta a crisis ad hoc en sistemas integrales de protección social. .

Dos documentos informativos publicados por la OIT advierten que las brechas actuales en la protección social podrían comprometer los planes de recuperación, exponer a millones a la pobreza y afectar la preparación global para hacer frente a crisis similares en el futuro.

Los documentos analizan detalladamente el papel de las medidas de protección social para abordar el brote de COVID-19 en los países en desarrollo, incluida la prestación de prestaciones por enfermedad durante la crisis.

El escrito sobre respuestas de protección social a la pandemia de COVID-19 en países en desarrollo describe la protección social como "un mecanismo indispensable para brindar apoyo a las personas durante la crisis".

Examina las medidas de respuesta que algunos países han introducido, incluida la eliminación de las barreras financieras a la atención médica de calidad, la mejora de la seguridad de los ingresos, el contacto con los trabajadores de la economía informal, la protección de los ingresos y el empleo, y la mejora de la prestación de protección social, empleo y otras intervenciones.

"Si bien el virus no discrimina entre ricos y pobres, sus efectos son muy desiguales", dice el informe, y agrega que la capacidad de acceder a servicios de salud asequibles y de calidad se ha convertido en "una cuestión de vida o muerte".

El informe también advierte a los formuladores de políticas que eviten un enfoque singular en COVID-19 porque esto podría reducir la disponibilidad de sistemas de salud para responder a "otras condiciones que matan a las personas todos los días". Cita el ejemplo de cómo, durante la epidemia de Ébola, un enfoque en este virus exacerbó la mortalidad por malaria, tuberculosis y VIH / SIDA.

Según los datos del resumen, el 55% de la población mundial, hasta cuatro mil millones de personas, no están cubiertos por el seguro social o la asistencia social. A nivel mundial, solo el 20% de las personas desempleadas están cubiertas por los beneficios de desempleo, y en algunas regiones la cobertura es mucho menor.

El otro resumen de Protección Social destaca las prestaciones por enfermedad durante la baja por enfermedad y la cuarentena: respuestas de los países y consideraciones de política en el contexto de COVID-19

"Si bien el virus no discrimina entre ricos y pobres, sus efectos son muy desiguales [...] La capacidad de acceder a servicios de salud asequibles y de calidad se ha convertido en ’una cuestión de vida o muerte’".

Advierte que la crisis de salud de COVID-19 ha expuesto dos efectos adversos principales de las brechas en la cobertura de beneficios por enfermedad.

En primer lugar, tales brechas de protección pueden obligar a las personas a ir a trabajar cuando están enfermas o deben someterse a cuarentena, lo que aumenta el riesgo de infectar a otros. En segundo lugar, la pérdida de ingresos relacionada aumenta el riesgo de pobreza para los trabajadores y sus familias, lo que podría tener un impacto duradero.

Las medidas propuestas incluyen extender la cobertura de beneficios por enfermedad a todos, con especial atención en llegar a mujeres y hombres en empleos no estándar e informales, trabajadores independientes, migrantes y grupos vulnerables.

Otras recomendaciones incluyen aumentar los niveles de beneficios para garantizar que brinden seguridad de ingresos, acelerar la entrega de beneficios y ampliar el alcance de los beneficios para incluir medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el tiempo dedicado a la cuarentena o al cuidado de dependientes enfermos.

’La crisis de COVID-19 es una llamada de atención. Ha demostrado que la falta de protección social afecta no solo a los pobres, sino que expone la vulnerabilidad de aquellos que se han estado recuperando relativamente bien, porque los cargos médicos y la pérdida de ingresos pueden destruir fácilmente décadas de trabajo y ahorro familiar’, dijo Shahra Razavi , el Director del Departamento de Protección Social de la OIT.

’Los ejemplos de todo el mundo demuestran claramente una vez más que los países con sistemas de protección social sólidos e integrales están en una posición mucho más sólida para responder y recuperarse de una crisis. Los formuladores de políticas deben aprovechar el impulso generado por la creciente conciencia pública sobre la importancia de la protección social y la urgencia de invertir en ella como sociedad, para garantizar la preparación para futuras crisis "….

EL COVID SIGUE COBRANDO VIDAS TODOS LOS DIAS

El corona virus, mejor conocido como COVID-19, cobro la vida del artista Joshio, quien durante su carrera se destacó como amigo del Sindicato Ferrocarrilero por haber grabado el himno de esa organización sindical.

Ante esta perdida, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros y sus 39 secretarios generales del país publicaron una esquela en la que lamentan el sensible fallecimiento del cantante y actor mexicano.

Dice la esquela que Joshio, por su fino estilo fue el primer intérprete del himno ferrocarrilero, construyendo así una fraterna amistad con los trabajadores del riel.

Firma la esquela el secretario general nacional Víctor Flores Morales.

Así implacable, la tabla rasa de la pandemia alcanzó a Yoshio. Un número más en el obituario, pero uno menos en el algún de las voces privilegiadas de México.

Gustavo Nakatani Avila caminaba la vida con al menos una bolsa de cacahuates japoneses en la tradición de un regalito y el orgullo del padre precursor de la modalidad.

La cresta se alcanzó con el triunfo en el festival de la Organización Televisiva Iberoamericana (OTI), con la canción de Felipe Gil "Lo que pasó, pasó". Su gran ruta, sin agotamiento aún, se extendió por dos décadas: 60 y 70. El alias, a consejo paterno, se traduce como "Hombre noble".

El cantante Gustavo Nakatani Ávila, mejor conocido como Yoshio murió la tarde del miércoles luego de permanecer varios días hospitalizado debido a complicaciones causadas por la COVID-19.

La Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer la noticia expresando su condolencia y muestras de apoyo a la familia y amigos del cantante.

El pasado 12 de mayo, Marcela Hernández, esposa del intérprete, pidió el apoyo de la gente mediante redes sociales para conseguir un medicamento. El intérprete se encontraba en el Hospital General de Xoco, de la Ciudad de México en el área de terapia intensiva. Había ingresado el 3 de mayo.

Otra perdida fue la del amigo periodista Jorge Tamez, también víctima del corona virus, quien se dedicó a cuidar a su hermano, quien también falleció por el mismo mal. Pese a que el mismo nos comentó que se había hecho la prueba del virus misma que salió negativa el lunes, pero dos días después falleció. Hasta pronto amigo….

([email protected])