Brigadas COVID en barrio Xochiaca

Médicos, enfermeras, trabajadores sociales y personal administrativo, forman parte de las brigadas que recorrerán durante los próximos días el barrio Xochiaca para detectar casos de coronavirus e inhibir contagios masivos, como parte del programa Chimalhuacán es Salud: Tu vida es nuestra prioridad, casa por casa contra el COVID-19 que implementó el gobierno local para brindar atención integral a la población.







’Redoblamos esfuerzos para dar prioridad a las comunidades que presentan mayor índice de contagios, de acuerdo con datos del Comité de Salud Municipal. Durante las próximas semanas estaremos en los barrios Xochiaca y Xaltipac para atender a los grupos vulnerables’, afirmó el presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez.







Explicó que, durante el mes de octubre, 76 servidores públicos divididos en 19 brigadas han recorrido el 11 por ciento de los hogares del territorio local, brindando servicios gratuitos como: atención médica, asesoría nutricional, análisis clínicos, pruebas de laboratorio y, en caso de ser necesario, aplicar pruebas COVID de forma gratuita.







En la Plaza Xochiaca se instaló una unidad móvil donde la población que presente algún síntoma o tenga la sospecha de haber convivido con alguna persona positiva a coronavirus, puede acercarse a recibir atención gratuita.







’En caso de ser necesario aplicaremos pruebas COVID para romper la cadena de contagios y con ello reducir el número de casos positivos’, detalló Román Bojórquez.







El edil exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia, así como mantener las medidas de higiene y sana distancia a fin de disminuir la incidencia de contagios.







’En Chimalhuacán no nos olvidamos de la población. Sabemos que está en juego la vida y, para nosotros, cuidar a cada uno de los chimalhuacanos, es la prioridad. Hay personas que no cuentan con un seguro médico, por ello acercamos servicios gratuitos hasta su barrio o colonia, reduciendo costo y tiempos de traslado a unidades de salud’.







Finalmente, el ejecutivo local señaló que durante la contingencia sanitaria por COVID-19, el gobierno de Chimalhuacán pone a disposición de la ciudadanía que requiera atención médica, los números telefónicos del DIF local 5853-7474; de la Dirección de Salud Municipal (DISAM) 1551-6395; y el número 5044-6683 del servicio de ambulancias que opera las 24 horas del día.