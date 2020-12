Brigadistas Covid-19 son agredidos por ex candidato priísta en Ecatepec

Ecatepec, Méx., a 21 de diciembre.-La Célula Covid-19 del gobierno municipal dispersó una reunión en la que participaban Norma Ponce Orozco, ex titular del Consejo Estatal de la Mujer, e Isidro Moreno Árcega, ex candidato del PRI al gobierno de Ecatepec, la cual se realizaba en un inmueble del fraccionamiento Las Américas a pesar de que las congregaciones de personas están restringidas durante el Semáforo Rojo de la emergencia sanitaria.



Moreno Árcega agredió a uno de los integrantes de la brigada al intentar arrebatarle el teléfono con el que transmitía las actividades del grupo, que todos los días recorre las calles del municipio para fomentar las medidas para prevenir contagios de coronavirus y desactivar fiestas y reuniones de personas.



La reunión se realizó en un edificio de locales comerciales ubicado en avenida Insurgentes casi esquina con calle Guadalupe Victoria, en dicha comunidad de Ecatepec, donde al parecer integrantes de la organización Alas Progresistas abordaban diversos asuntos.



Personal de la Célula Covid del gobierno municipal pidió a los asistentes a dicha reunión desalojar el sitio, donde incluso había café y bocadillos, cuyos participantes inicialmente rechazaron la petición, pero posteriormente salieron del lugar.



Ponce Orozco pidió a las autoridades municipales fundamentar la petición de dispersar la reunión, quienes explicaron que debido al retorno a la fase de Semáforo Rojo están restringidas las congregaciones de personas para prevenir la propagación del Covid-19.



La también ex diputada federal y ex regidora de Ecatepec mencionó que eran pocas las personas que participaban en la reunión y cumplían con las medidas sanitarias correspondientes, pero no permitió a los integrantes de la Célula Covid-19 acreditar dicha situación y cerró las puertas de la pequeña sala, donde estaban unas 10 personas.



Personal del gobierno municipal que documentaba los hechos preguntó a Moreno Árcega sobre el motivo de la reunión, quien no respondió pero trató de arrebatar el teléfono celular a los servidores públicos.



Ecatepec es uno de los municipios más afectados por contagios y personas fallecidas por Covid-19 de la entidad, por lo que el gobierno municipal implementa diversas acciones para tratar de frenar la propagación de esta enfermedad.



En el lugar también se encontraba Demetrio Moreno Árcega, hermano de Isidro y también ex diputado por el PRI.