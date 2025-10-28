Brilla orquesta sinfónica del EdoMéx en el festival de las almas con tributo a Juan Gabriel

VALLE DE BRAVO, Estado de México.– Durante el segundo día de actividades del Festival de las Almas, la Orquesta Sinfónica del Estado de México brilló con un Tributo a Juan Gabriel, concierto que contagió de alegría a las y los asistentes, quienes cantaron y bailaron los grandes éxitos del Divo de Juárez.



Además, en la edición 23° de este festival, la Secretaría de Cultura y Turismo ofreció en Valle de Bravo más de 20 actividades, entre exposiciones, conciertos, talleres y presentaciones de libros.



En el Jardín Central Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, presentó ’Una colección para soñar’, integrada por ocho libros infantiles que promueven la riqueza cultural y turística de los municipios mexiquenses. En la Alameda Bicentenario ’La Velaría’, se presentó la Compañía de Danza Folclórica del Valle de los Volcanes. El Museo Joaquín Arcadio Pagaza fue sede de la inauguración de las exposiciones pictóricas ’Grandes Maestros’ y ’Los Rituales del Caos’, además de la presentación del libro ’La felicidad de los peces’.



Para cerrar el día, María San Felipe ofreció un emotivo recital poético-musical, interpretando sus poemas y canciones más reconocidas, una de ellas fue el tema ’Hasta que se haga costumbre’.



*Actividades martes 28 de octubre:*



• Presentación de la Solista Sandra Torres, talento de la SSEM.

• Inauguración de la exposición ’Canto de Cincel’.

• Presentación de las agrupaciones Dlorean y Chorizzo Blues.

• Participación de la Banda Folclórica de Lerma.

• Concierto estelar de Congal Tijuana.



El programa completo del festival puede consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México: Facebook, X e Instagram, como @CulturaEdomex.