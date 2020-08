Brillaron otra vez diputados de Hidalgo por irresponsables

La tarde de este jueves se realizó el cuarto periodo extraordinario de sesiones de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo para que rindieran protesta 3 de los diputados suplentes; sin embargo, en un primer intento no hubo quórum ya que los diputados ’se quedaron dormidos’ al igual que personal administrativo que no llegó a grabar la sesión en tiempo y forma.



La asistencia fue de solo 14 legisladores y tuvieron que pasar varios minutos para que ya iniciada la sesión, se apersonara el personal de la dirección de Comunicación Social, situación que quedó constatada en actas para la realización de las sanciones correspondientes.



El problema, que quien es responsable de las designaciones, movimientos y sanciones en dicha área administrativa, la diputada plurinominal María Luisa Pérez, también se le pegaron las cobijas y no tendrá calidad moral para juzgar la falta.



Tras un receso por tiempo indefinido, en parte para hacer llamadas telefónicas, para hacer acuerdos, así como para que se terminaran de despabilar, se reinició la sesión horas más tarde.