Brinda asistencia privada rehabilitación y educación especial a menores con discapacidad en la modalidad a distancia

• Aprenden padres y maestros a utilizar las tecnologías para que las niñas y niños con alguna discapacidad reciban sus terapias y sus clases de educación especial.



• Aceptan menores, con entusiasmo, la nueva modalidad de clases en línea y los padres de familia participan de forma activa.



Nezahualcóyotl, Estado de México, .- Con una activa participación, maestros y padres de familia de menores con discapacidad se dieron a la tarea de implementar la modalidad de clases y rehabilitación a distancia para no exponerlos al riesgo de contagio por COVID-19 y evitar que perdieran sus clases.



El Centro de Rehabilitación Integral de Ayuda a Discapacitados, conocido como Hogar Caridad, es una Institución de Asistencia Privada (IAP) legalmente constituida ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.



Ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Hogar Caridad, IAP, atiende a 48 personas con discapacidad, desde bebés hasta adultos, abriendo sus puertas a quienes requieran de apoyo en rehabilitación y educación especial.



’Cuando nos comentaron esta situación de la modalidad de terapias en línea, sí nos dio un poco de tranquilidad porque sabíamos que, bueno yo en este caso, de que mi niño iba a tener como ese seguimiento; bueno, sí tenemos conocimiento de lo que se hace en terapia física, lo que se estuvo trabajando en clase.



’El niño no ha perdido esos tiempos de horarios, digamos de tiempo escolar’, comentó María Isabel Caltenco, madre de Leonardo, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral y síndrome de Weber.



’La verdad, ese apoyo que nos dan pues es fundamental sobre todo para el avance de ellos y nos brindan muchas alternativas, cuando a veces se nos cierra el mundo y el apoyo económico, pues obviamente es esencial’ expresó.



Hogar Caridad, IAP, dirige su esfuerzo a ofrecer terapia y rehabilitación a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, quienes en su mayoría son oriundos del municipio de Nezahualcóyotl, sin embargo, también hay beneficiarios que acuden de la zona metropolitana y de otros municipios como Ixtapaluca y Chimalhuacán.



’Luego, luego, en cuanto nos enteramos de esta situación de la contingencia, empezamos a buscar capacitarnos en las plataformas, se estuvo dando terapia física, hasta el método Montessori lo implementamos de alguna manera, con los trastos que tenían en su casa o con lo que pudieran improvisar’, señaló Anabel Barajas Padrón, Directora de Hogar Caridad.



’Y ahorita que ellos han estado en casa, tenemos casos de chicos que, la verdad, han tenido un avance muy fuerte, muy grande, los que realmente sus papás se han comprometido a la intervención que se está dando en línea’, indicó.



La Directora de la institución destacó que en Hogar Caridad se brinda rehabilitación física, terapia de lenguaje, terapia conductual y educación especial de manera escolarizada.



También precisó que la aplicación de hidroterapia fue posible gracias al apoyo de la JAPEM que, con recursos otorgados por el Gobierno estatal, se habilitó una tina para hidroterapia que brinda grandes beneficios.



En Hogar Caridad acuden menores que presentan discapacidades como síndrome de Down, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y autismo principalmente, sin embargo, por cada beneficiario se diseña un plan de intervención educativa y terapéutica acorde a sus necesidades específicas.