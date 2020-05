Brinda especialista en fisiatría deportiva consejos para no perder condición física

• Existen diversos tipos de ejercicios para realizar en la cuarentena.



Zinacantepec, Estado de México, .- Durante la etapa de contingencia por COVID-19, parte de la población que se ha visto afectada es la deportiva, ya que durante este periodo de cuarentena la actividad física tuvo importantes variaciones.



Luis Alberto Oros Hernández, fisiatra deportivo adscrito a la Secretaría de Cultura y Deporte, detalló que, durante esta etapa de confinamiento, en la que se han visto afectados los procesos de entrenamiento, se deben de retomar algunos aspectos que se realizaban habitualmente para no perder condición física.



Tal es el caso del trabajo de resistencia, potencia, velocidad, elasticidad, equilibrio y coordinación, entre otros que, poco a poco, van teniendo algunas limitaciones durante este periodo, y reiteró la importancia de seguir manteniendo activo el cuerpo y mejorar el funcionamiento del sistema inmune, tanto en la parte aeróbica, referida a la resistencia, como en la anaeróbica, que tiene que ver con la fuerza.



’Cuando se habla de algún ejercicio dinámico, nos referimos a los considerados de fuerza, tales como resistencia o potencia, no solamente se refiere a cargas de peso o gimnasio, sino que hay diferentes tipos de entrenamiento para generar fuerza, pero ésta dependerá del tipo de ejercicio físico que se practique’, afirmó.



Entre los ejercicios que Luis Oros recomienda están los isométricos, como plancha, plancha lateral, flexiones isométricas y sentadillas isométricas.



’En ellos el músculo se contrae, pero sin llevar a cabo algún movimiento, esto es aplicable en cualquier ejercicio que podamos realizar con pesas o sin ellas, que también puede ser nuestro propio peso corporal’, afirmó.



’El objetivo de cada ejercicio será mantener una posición durante 30 a 40 segundos, esto dependerá de la adaptación que se tenga, la complejidad se dará con el aumento de tiempo; se recomienda aumentarlo por semana donde el ejercicio se realizará cada tres días y es recomendable hacerlo antes de alguna actividad aeróbica, sin dejar de lado el calentamiento previo’, puntualizó.



En el caso de los ejercicios concéntricos, se lleva a cabo un número de repeticiones donde el peso dependerá de ciertas pruebas como la resistencia máxima, pero si lo que se busca es trabajar en casa se podrá realizar con un peso que cada uno tolere para no lastimar alguna zona de nuestro cuerpo, se trabaja por series y repeticiones, de sentadillas, desplantes, flexión de brazo, extensión de brazo y abrir y cerrar los brazos.



Otro tipo de ejercicio que se puede llevar a cabo durante el confinamiento es el polimétrico, que comprende "una fase excéntrica muy rápida en la que se almacena energía elástica debido al estiramiento del músculo con tensión o una carga externa, ésta se libera en la fase concéntrica.



’Un ejemplo es doblar las rodillas rápidamente para dar un salto, doblar las rodillas es la fase excéntrica rápida y seguida de la concéntrica que es el salto. Este tipo de ejercicio le ayudará al atleta a conservar fuerza resistencia, así como su fuerza explosiva considerando que podrá realizar con su propio peso’, comentó Oros Hernández.



Finalmente, el especialista enfatizó hay diversos métodos de entrenamiento de fuerza, en los cuales se debe tomar en cuenta un entrenamiento específico y esto dependerá del deporte que se practique.



’También hay que tomar en cuenta los descansos, la hidratación, alimentación, tener valoraciones médicas o en diversos campos de la salud, pero siempre llevar a cabo un entrenamiento guiado, y ahora que estamos en casa es importante realizar ejercicios sin excederse, ya que esto puede llegar a la fatiga y provocar alguna lesión’, acotó.