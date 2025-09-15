Brinda GEM acompañamiento a víctimas de la explosión en Puente de La Concordia

TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México informa que se mantiene cercano a las familias afectadas por la explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia. Como resultado de este lamentable accidente, se registraron 23 personas lesionadas originarias del Estado de México; hoy, gracias al esfuerzo de médicos y especialistas, tres pacientes han logrado su recuperación y han sido dados de alta, mientras que 16 más permanecen hospitalizados y reciben atención especializada en instituciones del Estado de México y de la Ciudad de México y 4 más lamentablemente perdieron la vida.



El Gobierno estatal ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a través del ISSSTE y del IMSS, y con con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.



Por instrucciones de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, junto con la Consejería Jurídica, han entregado apoyo jurídico y económico a 24 familias. Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas desplegó personal médico, psicológico, jurídico y social para brindar atención integral, escuchar de primera mano las necesidades y facilitar los trámites que requieren las personas lesionadas y sus familias.



El Voluntariado de Salud y Humanismo de la Secretaría de Salud, en coordinación con hospitales federales, gestionó equipo especializado de terapia renal para reforzar el tratamiento de pacientes quemados en la UMAE de Magdalena de las Salinas. Estas acciones buscan sumar esfuerzos a la atención clínica y acompañar emocionalmente a quienes hoy luchan por su recuperación.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y autoridades de salud han visitado hospitales del IMSS, ISSSTE y de la red de salud capitalina, con el compromiso de mantener un diálogo cercano con familiares y pacientes.



Además se ha tenido coordinación con las y los presidentes municipales: Adolfo Cerqueda Rebollo (Nezahualcóyotl), Martha Guerrero Sánchez (La Paz), Francisco Javier Mendoza (Chicoloapan), Alan Velasco Agüero (Valle de Chalco), Xóchitl Flores Jiménez (Chimalhuacán), Azucena Cisneros Coss (Ecatepec), Nazario Gutiérrez Martínez (Texcoco), Felipe Rafael Arvizu de la Luz (Ixtapaluca) y Abigail Sánchez Martínez (Chalco), convencidos de que la solidaridad y la atención oportuna son clave para superar esta emergencia.