Brinda GEM apoyo socioemocional para fortalecer a alumnos de Texcapilla

TEXCALTITLÁN, Estado de México.- Frente a los desafíos sociales que se viven en la región de Texcapilla, el Gobierno del Estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez ha fortalecido las acciones de atención integral para el sector educativo, por lo que desde el regreso a clases se ha brindado apoyo socioemocional a la comunidad escolar a través del equipo de psicólogos del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE).



Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que se realizan acciones con enfoque integral para atender las necesidades emocionales de la comunidad, buscando no sólo avanzar con la normalidad de los servicios educativos, sino también fortalecer el tejido social en esta zona de la entidad.



Dentro de las estrategias implementadas por el Gobierno estatal para enfrentar la situación social que afecta a la región, el CONVIVE ha impartido pláticas como: Comunicación familiar, Contención emocional y Habilidades socioemocionales, a quienes integran la comunidad estudiantil del Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD) No. 10 del Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM), con el objetivo de proporcionar herramientas para fortalecer conductas de autocuidado, protección emocional y psicológico.



En la Escuela Primaria ’Miguel Hidalgo y Costilla’ se llevó a cabo una conferencia sobre "Habilidades socioemocionales", dirigida a padres de familia. Además, se han realizado ocho contenciones emocionales individuales para el alumnado, demostrando un compromiso inquebrantable con el bienestar psicológico de la comunidad.



La atención se ha extendido a diversas instituciones educativas, incluyendo la Telesecundaria ’José María Morelos y Pavón’, el Jardín de Niños ’Prof. Fernando Aguilar’, la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 0010 ’Lázaro Cárdenas del Río’, la Telesecundaria ’Leyes de Reforma’ y la Primaria ’El Niño Artillero’.



Con El Poder de Servir, el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez busca dar una atención integral a la comunidad escolar dada la conexión intrínseca entre el bienestar emocional y el rendimiento académico de las y los estudiantes, destacó el Secretario Miguel Ángel Hernández Espejel.



Añadió que la atención a los aspectos socioemocionales no sólo aborda las dificultades inmediatas que surgen de un contexto social complejo, sino que también cimienta las bases para el crecimiento personal y comunitario, por lo que el CONVIVE seguirá llevando a cabo estas acciones en las instituciones de Texcapilla, Nueva Santa María y Palmillas, donde se encuentran 10 planteles educativos, 1 USAER, con 772 estudiantes, así como 71 maestros y promotores.



También continuarán brindando terapia individual y grupal, así como contención emocional a estudiantes, docentes y padres de familia, tomando en cuenta la importancia de crear entornos educativos que no sólo enseñen contenido curricular, sino que también nutran la resiliencia y promuevan la salud mental, aspectos fundamentales para forjar un camino hacia la transformación educativa y personal en medio de los desafíos sociales actuales.