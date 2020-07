Brindan mexiquenses con discapacidad seguridad a la ciudadanía a través del C5

• Promueve Gobierno del Estado de México desarrollo personal y profesional de personas con discapacidad en distintas instituciones públicas.



• Es DIFEM la institución encargada de vincular, de forma laboral, a las personas con discapacidades con el C5.



Toluca, Estado de México, .- Sin importar sus limitaciones auditivas o motrices, 32 personas con discapacidad cuidan de la ciudadanía mexiquense en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) del Estado de México y, con sus labores, atienden de manera oportuna las necesidades de seguridad pública en el territorio mexiquense.



De las 32 personas con discapacidad que laboran en el C5, en las instalaciones de Toluca hay 21 de ellas: 17 con discapacidad auditiva, tres motora y uno debilidad visual; en tanto que, de las 11 de Ecatepec, dos padecen discapacidad auditiva y nueve motriz.



’Yo me dedico a observar cámaras, revisar vehículos y seguirlos, presentar un informe y dar una zona de confort de los vehículos y monitorear en tiempo real sus movimientos’, detalló Carlos Salinas Martínez, quien tiene 33 años de edad y cuenta con una discapacidad auditiva de nacimiento.



Carlos es una de las 21 personas que, con alguna limitación auditiva, motora o visual, laboran en el C5 de Toluca, y aunque no ha sido fácil, busca superarse, aprender más para ser mejor y continuar con su desarrollo profesional.



Además, gracias al trabajo en equipo y el apoyo constante de sus compañeros, su desempeño laboral a favor de la seguridad de los mexiquenses ha sido eficiente.



’Me ayudan redactando con lápiz y una hoja las cosas que ellos quieren, para los que no me entienden y así yo poder entenderles, doy las gracias por trabajar aquí en el C5 Estado de México y agradezco la oportunidad’, agregó.



Promover la inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad dentro de las dependencias del Gobierno estatal, es una prioridad para la administración que encabeza el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, y prueba de ello es Ariel Israel Sánchez Martínez, cuyo padecimiento es de audición.



’Me gusta hacer los análisis de video, hacer los replays, buscar vehículos, objetivos, zonas de confort, encontrar a través de los mapas los lugares donde se esconden los delincuentes’, mencionó Ariel al manifestar que está a favor de la política de inclusión laboral de las personas con discapacidad dentro de las dependencias del Gobierno estatal.



En lo que respecta a personas con discapacidad motriz, tienen tareas como seguimiento a las llamadas de emergencia que se reciben a través del número de emergencia nacional 911 y Denuncia Anónima 089, y con ello brindar atención oportuna a los ciudadanos que lo necesiten.



En este trabajo conjunto, la inclusión inicia con la colaboración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), a cargo de la Presidente Honoraria Fernanda Castillo de Del Mazo, que cuenta con un área encargada de crear el vínculo laboral entre personas con discapacidad y las instancias de Gobierno donde pueden ser empleados, dando así atención oportuna e imparcial para ellas.



Tal es el caso de José de Jesús Martínez Maya, adscrito al C5 de Toluca, quien con una discapacidad motriz debido a un accidente automovilístico a los 12 años de edad, llegó al C5 canalizado a través del DIF Estado de México.



’Dentro de mis actividades principales es el monitoreo de las cámaras en tiempo real para la detección de delitos, faltas administrativas o cualquier situación que ponga en riesgo a los mexiquenses.



’Aparte de ello, atiendo también lo que es el sistema de botón de auxilio, que es un intercomunicador que se encuentra en la mayoría de los postes, aproximadamente un metro de altura para tener un contacto directo con la ciudadanía, en casos de apoyos médicos, policiales o de Protección Civil, una vez que yo recibo la información levanto un reporte y se le da el seguimiento requerido’, explicó José de Jesús.



Con la satisfacción del deber cumplido, José de Jesús agradeció la oportunidad y el apoyo el Gobierno del Estado de México, por el apoyo físico y moral que le han brindado las diferentes instancias estatales.



’Yo de verdad agradezco las oportunidades que me han brindado, que me han dado y que gracias a eso, te insisto, estoy aquí el día de hoy’, refirió.



Estas personas han estado presentes desde que el C5 inició operaciones, en el año 2016, y gracias a su desempeño, cada vez son más quienes se incorporan a este centro de trabajo, indicó José Luis Amado Mauro, encargado de Videovigilancia del C5, Estado de México.



’El desempeño sido muy bueno, incluso en algunos casos ha superado las expectativas que tenemos. Ellos, en el caso de los sordos, han desarrollado un sentido agudo de la vista, el cual les ha permitido detectar situaciones con mayor prontitud y en el caso de los compañeros con discapacidad motriz, es el esfuerzo y las ganas por supuesto de superar y hacer su trabajo de la mejor forma posible’, agregó.



Amado Mauro explicó que las instalaciones del C5 cuentan con accesos universales, los cuales han permitido que todo el personal con discapacidad pueda desplazarse con mayor facilidad para el desempeño de sus funciones.



De esta manera, el Gobierno del Estado de México promueve el desarrollo personal y profesional de personas con discapacidad en distintas instituciones públicas, dando la oportunidad de crecer laboral y económicamente, además de formar personas productivas para la sociedad e incluirlos en las decisiones importantes a favor de la ciudadanía.