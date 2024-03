Brindan atención a población mazahua con jornadas DIFEM

SAN FELIPE DEL PROGRESO, Estado de México.- Ofrecer atención especializada y estar al pendiente de las necesidades de los grupos más vulnerables de la entidad mexiquense, es una prioridad que el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez está realizando a través de las Jornadas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM).



En los municipios de San Felipe del Progreso y San José del Rincón, el organismo desplegó su equipo profesional y de servicios gratuitos a favor de población mazahua, en los que se ofrecen primer nivel de atención médica, odontológica y nutricional, así como servicios jurídicos, de trabajo social, gerontológicos, atención a la discapacidad y prevención de riesgos, los cuales se suman a los más de 3 mil servicios que se han ofrecido en 12 municipios.



Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, expresó su emoción al llegar a estas tierras, por ser -dijo- de las zonas más bonitas de la entidad al ser cumbres de cultura, en donde habita gente mazahua que preserva usos, costumbres y tradiciones que destacan no sólo a nivel nacional sino también internacional.



Recalcó que estas poblaciones son admirables porque que se esfuerzan día con día para engrandecer sus comunidades y proteger su entorno familiar y reservas naturales, y en apoyo a ellas el DIFEM llega para tenderles una mano amiga que las proteja con el Poder de Servir, en territorio, como lo ha instruido la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



’Queremos hacerles llegar un saludo de nuestra querida Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Álvarez, que ustedes saben que es una mujer preocupada, y sobre todo ocupada en atender a los grupos más vulnerables de la sociedad, y nos ha hecho un encargo muy particular, y es precisamente estar muy cerca de todas y de todos ustedes, de traer este tipo de servicios, estas Jornadas porque de otra manera no podemos conocer cuál es el sentir de la población, qué es lo que ustedes requieren qué es lo que ustedes necesitan’, expuso la funcionaria estatal.



Labastida Sotelo reconoció el apoyo que el DIFEM ha recibido por parte de los Ayuntamientos y Sistemas Municipales DIF que se han unido a este trabajo en equipo para llevar a cabo las Jornadas Asistenciales, con entusiasmo y gran vocación.



Asimismo, informó que, en tan sólo 12 Jornadas, se han atendido a más de 3 mil personas con diagnósticos de laboratorio, consultas de medicina general y odontología con otorgamiento de medicamento, orientación nutricional y proyectos productivos, asesorías jurídicas en diversos temas como la adopción, la prevención de riesgos en niñez y adolescencia en cuanto a violencia, embarazo, adicciones y conductas que pongan en peligro su vida e integridad.



La titular del DIFEM, también destacó la entrega de más de 5 mil ayudas funcionales como bastones, andaderas y sillas de ruedas que se han entregado a personas con discapacidad y a adultos mayores para favorecer su rehabilitación e integración, que se complementan con la expedición de certificados y credenciales de discapacidad, que son requisitos para acceder a los programas sociales del Gobierno federal.



Al término de la gira de trabajo, Karina Labastida Sotelo, agradeció a servidores públicos del orden estatal y municipal, por ser gente comprometida y profesional que, con El Poder de Servir, escuchan, orientan y atienden las necesidades de la población que acude a las Jornadas para tener calidad de vida.