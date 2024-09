Brindan atención inmediata a las familias afectadas por lluvias en Tejupilco

TEJUPILCO, Estado de México.- Con un despliegue de helicópteros de la Unidad de Rescate Aéreo ’Relámpagos’, brigadas de Protección Civil estatal, Seguridad, Salud y Bienestar, así como el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Gobierno del Estado de México atiende de manera inmediata a las familias afectadas por las lluvias en Tejupilco.



La Coordinación General de Protección Civil Estatal informó que, por instrucción de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se desplegó una fuerza de apoyo para atender la zona afectada por el desbordamiento del Río de Rincón de López.



En la zona, la cual no presenta inundaciones, la Sedena aplica el Plan DN-III; se trasladaron 350 personas y elementos de las Secretarías de Seguridad, Bienestar, Salud¸ Comisión de Agua del Estado de México (CAEM); así como elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional; y la instalación dos módulos de atención médica y vacunación.



En este sentido, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México enfatizó que, desde el primer momento de la contingencia, se trasladó personal de Protección Civil estatal a Tejupilco, atendiendo el llamado de apoyo que hizo el Presidente Municipal, Rigoberto López Rivera.



’La instrucción que nos ha dado la Gobernadora es no dejar solo a Tejupilco para que de manera muy rápida se recupere la normalidad, afortunadamente, insisto, son daños materiales, que tienen una ventaja, no hay inundaciones. Se van a apoyar a las familias al igual que como lo hemos hecho en otros casos, se va a levantar un censo rápido junto con Bienestar para que de esa manera sepamos el número exacto y qué afectaciones tuvieron las viviendas,’ enfatizó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México.



La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ordenó la presencia permanente de las brigadas de apoyo en la zona afectada, por ello, se instaló el Centro de Comando de Incidencias a cargo de Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en conjunto con representantes de los tres órdenes de gobierno en las tareas de auxilio a la población de Tejupilco.