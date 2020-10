BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS EFICACES ES UNA RESPONSABILIDAD PRIMORDIAL QUE SABREMOS CUMPLIR: FRANCISCO BASURTO



"Trabajaremos para mejorar los servicios públicos y hacer eficiente al organismo operador del agua potable y alcantarillado de Ajacuba, dando mantenimiento a la red y atendiendo inmediatamente las fugas, ese es mi compromiso y lo voy a cumplir" sostuvo Francisco Basurto Acosta, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal, ante vecinos de la comunidad de San Nicolás Tecomatlán.



Al candidato priista, los pobladores de la comunidad de Tecomatlán le manifestaron su apoyo, luego de escuchar sus propuestas, los vecinos expusieron que ya están cansados de falsas promesas de los políticos.

"La ciudadanía manifiesta que no está de acuerdo en la manera que otros candidatos les están engañando, que les mienten con promesas que no son posibles de cumplir, hablar siempre con la verdad, sin crear falsas esperanzas, es la mejor forma de convencer a la gente para lograr su respaldo” aseguró Francisco Basurto Acosta.



En materia de servicios públicos el abanderado del PRI, ofreció que los cementerios del municipio cuenten con los servicios de un panteonero, modernizar el alumbrado público y recolección de basura, mientras que en agua potable aseguró habrá orden y se mejorará el servicio, ya que hay muchas quejas de la ciudadanía por la mala atención de los trabajadores del organismo operador.



"Amigo Ajacubense, nos conocemos desde hace varios años, te he venido escuchando, conozco de las necesidades del municipio porque me lo has dicho y en materia de servicios públicos, como de agua potable, drenaje, alumbrado, pondremos toda la atención y esfuerzo para que funcionen bien, es una obligación fundamental del gobierno municipal, que sabremos cumplir” dijo con emoción el abanderado priista al dirigirse a pobladores reunidos con las medidas sanitarias pertinentes y el ánimo a tope por los tiempos que se acercan para mejorar el municipio, de la mano de Basurto Acosta.