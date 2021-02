Britney Spears: un juez decide que el patrimonio de la princesa del pop siga siendo administrado por una empresa privada y su padre

El pedido del padre de la artista Britney Spears para tener mayor control de las finanzas de su hija fue rechazado por una jueza este jueves.



Por ello, Jamie Spears solo controlará parte de los asuntos financieros de su hija y no la gran mayoría como lo hizo desde 2008 hasta 2019.



La cantante solicitaba que se elimine por completo aquella potestad a favor de su familiar.



La decisión judicial confirmó un fallo anterior que convertía a una empresa financiera en la corresponsable de administrar el patrimonio de la cantante.



El juez rechazó la solicitud del padre de Spears de mantener su nivel anterior de poder sobre las inversiones de su hija.



El fallo significa que se compartirá con la compañía fiduciaria privada Bessemer Trust la misma potestad para manejar las finanzas.



Y se espera que el padre de la cantante trabaje con la empresa para crear un presupuesto y una propuesta de inversión sobre el patrimonio existente.



¿Por qué?

La tutela de los bienes de la estrella musical es producto de un arreglo legal de hace más de 10 años y que se implementó debido a preocupaciones sobre su salud mental.



El padre de la cantante también estuvo a cargo de diferentes asuntos legales.



Después, la jueza de Los Ángeles Brenda Perry nombró a Bessemer Trust como compañía administradora de parte del patrimonio en noviembre del año pasado, pero rechazó la solicitud de Spears de eliminar por completo a su padre del tutelaje.



Jamie Spears se había opuesto a la participación de Bessemer argumentando que reducía el control que él mantuvo durante años. Y esta vez, la misma jueza rechazó su objeción.



Está prevista otra audiencia para el 17 de marzo, por lo que la batalla legal no concluyó.



El abogado de Britney Spears, Samuel Ingham, afirmó en las últimas semanas que la cantante tiene "miedo" de su padre y no quiere que controle sus finanzas y su carrera.



El jueves, Ingham reiteró el deseo de la estrella del pop y agregó que "no era ningún secreto" que prefería que su padre no fuera su administrador, pero reconoció que eliminarlo por completo sería un "tema aparte".



Atención

El interés por el caso creció tras el reciente lanzamiento de un documental que se centra en el conflicto por la tutela de la cantante.



"Framing Britney Spears", que fue producido por The New York Times, examinó la tutela en profundidad y también cómo la cantante fue tratada por los medios a lo largo de su carrera.



ambién se produjo el movimiento #FreeBritney (Liberen a Britney), una campaña de algunos de los fanáticos de la estrella que creen que su vida y su carrera están siendo controladas en contra de su voluntad.



Los activistas del grupo estuvieron fuera de la audiencia este jueves.



Babs Gray, presentador del podcast BritneyGram, le dijo a la BBC fuera de la corte: "No ha cambiado mucho hoy. No creo que se produzcan muchos avances hasta que el abogado de Britney presente una demanda para que ella se libere de la tutela".



Reconoció que el interés en el tema #FreeBritney había "explotado" la semana pasada como resultado del documental.



"Fue realmente alentador ver el apoyo de todo el movimiento y cómo están discutiendo cómo se trató a Britney en el pasado", afirmó.



El presentador manifestó que espera que esta acción "no sea solo un destello".



"Espero que la gente siga prestando atención y siga presionando", concluyó.



Britney Spears no ha tenido ninguna presentación en vivo desde hace más de dos años e insiste en que no tiene intención de hacerlo de nuevo hasta que su padre renuncie al control de su carrera.



Mientras tanto, este viernes, el cantante Justin Timberlake pidió disculpas a quien fue su expareja entre 1999 y 2002.



"Lamento profundamente los momentos en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto", indicó.