Bronco mandará a Secretario a turistear a Rusia; no podrá comprar vacunas

El secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O Cavazos, anunció que viajará a Rusia para adquirir las vacunas Sputnik V contra Covid 19 para la población de Nuevo León, pese a que el gobierno federal no le dio autorización.



Después de que en días pasados afirmara que la distribución de la vacuna se ha convertido en asunto político, al involucrar a los llamados Servidores de la Nación, el funcionario estatal dijo que la Comisión Federal para Protección y Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe darle autorización por la urgencia que hay aquí de vacunas.



’Como hoy estamos en guerra, se hace hasta lo imposible y nos la tiene que autorizar Cofepris, porque tiene que ser un facilitador y no un bloqueador. Y una vez que nos autorice, las vamos a aplicar, y si no nos autoriza las vamos a aplicar, si tienen la aprobación de la FDA’, dijo, y citó la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que regula en ese país el uso de vacunas y otros biológicos.



Para su viaje a Rusia, de fecha no determinada aún, dijo que será recibido por el secretario de salud Federal de dicha nación.



De la O Cavazos señaló que el estado tiene qué ser más intenso y veloz para responder al coronavirus, por lo que también ya busca el inmunológico en otros países, para vacunar a los más de 5 millones de residentes de Nuevo León, que son una sociedad que ’está falleciendo’.



’Tenemos más de 7 mil fallecimientos. La economía está destruida en nuestro estado, y la única manera para salvar a una sociedad es hacer este tipo de cosas con vacunas contra el covid. Queremos hacer las cosas bien, que Cofepris nos autorice, pero (lo haremos) si hay obstáculos y (la vacuna) está aprobada por la FDA’.



Por su parte, el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco dijo que ya hay respaldo de empresarios locales, que financiarían la vacuna para inmunizar a sus empleados para que, a la brevedad, con la vacunación masiva, pueda ser reabierto todo en Nuevo León.



Reconoció que si compran la sustancia por su cuenta, costará más porque su etiqueta sería de precio comercial, condición que no impedirá que accedan a ella, porque el estado tiene prisa.



’No podemos esperar un año. Nuevo León es un estado que produciría mucho más, que lo que nos costaría (la vacuna). Si vacunamos de manera masiva, abrimos todo: estadios, conciertos, actividades, casinos restaurantes, centros comerciales. La actividad volvería de manera contundente a Nuevo León’, dijo.



El Bronco dijo que los empresarios vacunarían a sus empleados y el gobierno estatal repartiría la inmunización entre personas que no pueden recibirla a través de sus centros laborales.



A través de un video, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que él no tendría objeciones a que la iniciativa privada pudiera comprar vacunas en el extranjero para poder venderlas en México, una postura que reiteró el lunes.



Sin embargo, este martes, con la polémica todavía viva, pidió ’que nadie se brinque la fila’ del plan trazado por el Ejecutivo, que prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero.



El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra, mencionó que el sector privado en México ya inició pláticas con Pfizer para comercializar su vacuna en el país a partir de mediados de año, a pesar de que la fórmula no se distribuye a manos privadas en ningún lugar del mundo, confirmó este martes .



’Nos comentaron que más o menos en junio o julio podíamos sentarnos a platicar (hablar) de cuándo podría estar disponible la vacuna para la iniciativa privada’, reveló Becerra en una entrevista telefónica con Efe.



Luego de haber escuchado que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio luz verde para comercializar la vacuna en el país en caso de que la iniciativa privada pueda costearlo, empresarios y laboratorios comenzaron a contactar proyectos que van viento en popa.



Una vez vacunados los sanitarios, México quiere inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma gratuita y gradual, según edades y enfermedades crónicas.



Actualmente, dada la escasez mundial, toda la producción de los laboratorios que cuentan con la autorización de uso de emergencia de las distintas autoridades sanitarias está llegando directamente a los gobiernos. Con información de PROCESO