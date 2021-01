Brote masivo de Covid-19 en el equipo del ‘Vasco’ Aguirre

+Aunque la directiva no confirmó ni desmintió el número de infectados, según el diario La Jornada



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– En el club Monterrey –más valioso del futbol mexicano–, dirigido por Javier Vasco Aguirre, podría haber un brote masivo de coronavirus, pues según trascendió ayer, hay 19 elementos contagiados, entre jugadores y staff, publica hoy el diario La Jornada.



Debido a que no hay cifras oficiales por parte de la Federación Mexicana de Futbol, en cuanto a la totalidad de contagios en el balompié local, se estima que lleguen a cerca de 300 desde que comenzó la pandemia por covid 19 en febrero pasado. A la fecha en el país hay más de 141 mil decesos por coronavirus que lo hacen uno de los cuatro más letales del mundo.



Aunque la directiva de Rayados no confirmó ni desmintió el número de infectados, anunció que tras los casos y síntomas de Covid-19 que se han presentado entre algunos integrantes del equipo, se adelantarán las pruebas médicas PCR de todo el plantel que estaban programadas para la próxima semana, y se realizarán este martes.



En los casos positivos detectados, los integrantes se encuentran aislados y bajo observación médica.



De acuerdo con información difundida ayer, los jugadores infectados confirmados del primer equipo son Rogelio Funes Mori, Avilés Hurtado, Stefan Medina y Maximiliano Meza, mientras Jesús Gallardo, Ake Loba, Matías Kranevitter y César Montes presentan síntomas.



Los demás elementos que podrían estar contagiados son: dos utileros, otro de la Sub-17 y uno más del primero equipo, ocho miembros de la Sub-20, entre ellos el entrenador, Hugo Castillo, y un terapista.



A su vez, el club América informó que, tras el duelo del sábado contra Rayados, y ante los hechos reportados, realizará pruebas adicionales a todo su plantel.



Ante esta situación, los partidos de la jornada tres de la Liga Mx tanto del Monterrey como de las Águilas, ante León y FC Juárez, respectivamente, podrían ser aplazados.



Pachuca empata en León



Por otra parte, en el cierre de la fecha dos del torneo Guardianes 2021, el club León, vigente campeón del futbol mexicano, empató 0-0 ante Pachuca ayer en el estadio Nou Camp.



Mientras, en el último partido de la jornada dos de la Liga Mx Femenil, Toluca venció 1-0 a Tijuana, en el estadio Caliente.