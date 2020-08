Brozo y Loret se burlan de López Obrador. Hacen referencia a la rifa del avión y a algunos dichos del mandatario.

El periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo (interpretado por Víctor Trujillo) lanzaron ácidas burlas en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.



En un video de poco más de 26 minutos para la plataforma Latinus, ’en el mismísimo avión presidencial’, Loret y Brozo criticaron la rifa de la aeronave por el costo que tendrá para los mexicanos.



’Nadie está comprando los p*nches boletos’, dijo Brozo, quien también bromeó con el nombre de la aeronave.



Le dijo a Loret que bebieran de ’Hidalgo’ (es decir de un solo trago), pero después rectificó que tendría que ser de ’Morelos’, haciendo un juego de palabras con el nombre del avión y el de los héroes de la Independencia de México.



Loret le comentó más adelante a Brozo si estaba consciente de que aun cuando comprara boletos no se llevaría el avión (porque el ganador obtendrá otros premios), a lo que Brozo dijo: ’Es como rifar una cena con Charlize Theron donde no va a ir Charlize Theron’.





Carlos Loret aceptó que el avión es un ’símbolo de poder’ y que la actual administración lo empleó justo para que su venta también represente el fin de la corrupción de anteriores administraciones, pero ’cuando usas el símbolo para tratar de desconocer la realidad, no te sale’.



’Realidad mata mam*da’, sentenció Brozo.



También lanzaron duros comentarios por la manera en que el gobierno ha enfrentado la pandemia de COVID-19.



Y es que, señaló Loret, el mismo día que López Obrador dio una conferencia frente al avión, México se encaminaba ya a ser el tercer país con más muertes por coronavirus, por eso criticó ’la soberbia, la arrogancia, el triunfalismo’ del gobierno ante la pandemia, algo que fue respaldado por Brozo.



Luego hablaron del caso Lozoya y Loret advirtió que el asunto podría ’reventarle’ a López Obrador y volverse en su contra, además recordó que hasta ahora el único funcionario mexicano que ha sido captado recibiendo dinero de un empresario para gastos de campaña fue el que mostró Brozo en televisión.



Loret hizo referencia a aquel video que Brozo mostró en El Mañanero, en marzo de 2004, donde el protagonista fue René Bejarano, entonces diputado local y dirigente del PRD.



’Pero ya se acabó la corrupción’, dijo Loret haciendo referencia a una frase dicha por AMLO. ’El otro día dijo ‘no me voy a poner el cubrebocas hasta que se acabe la corrupción’’.



Brozo intervino explicando que los dichos del presidente deben tomarse en consideración igual a los de una persona que habla después de haber consumido alcohol.



’Sí te dije, pero estábamos ped*s, sí te juré pero estábamos hasta la madr*. La responsabilidad es tuya porque estábamos ped*s, perdón’.



Sin embargo, el ataque más ácido llegó al final del video, cuando recordaron lo dicho por López Obrador hace algunas semanas. ’La dimensión del avión es tan grande que las personas se ven pequeñas’, expresó.



En su video con Loret, Brozo dijo:



’De pronto me acordé de gente que ve a los aviones tan grandes que se imagina a las personas pequeñas y ahora que veo esta estampa, te veo a ti en gran forma, en gran tamaño en gran momento y veo la chingaderit* del avión’.