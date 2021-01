Buena relación, unidad y coordinación con el gobernador Astudillo; con altura de miras por el bien del pueblo: López Obrador

Guerrero es un estado, con una gran cantidad de problemas, que ha avanzado y va a seguir avanzando, seguramente con su ayuda y con su atención’, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores al sostener una gira de trabajo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el municipio de Petatlán donde se supervisó el avance del Programa ’Sembrando Vida’ y en Atoyac de Álvarez se inauguró la Universidad para el Bienestar ’Benito Juárez García’.



Durante su primera su visita a Guerrero de este 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su beneplácito de compartir este encuentro con el gobernador Héctor Astudillo, con quien señaló, ’hemos llevado muy buena relación, porque tenemos que unirnos en bien del pueblo, tenemos que tener altura de miras. Todo esto lo estamos llevando a cabo en Guerrero, porque se está trabajando, repito, de manera coordinada con el gobernador Héctor Astudillo’.



Como resultado de esta gira de trabajo, respondiendo al planteamiento del gobernador, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió en ampliar el programa ’Sembrando Vida’ a todo Guerrero como una alternativa para los campesinos que por necesidad siembran marihuana y amapola, siembren árboles maderables y produzcan café, entre otros productos.



’Si hace falta ampliar el programa de Sembrando Vida en Guerrero, hay condiciones, ofrezco que podemos ampliarlo para que esos ejidos a los que hace referencia el ciudadano Gobernador, ese mirador en la sierra, pueda tener la posibilidad de contar con este programa, que se aplique en todas las regiones de Guerrero’, dijo Andrés Manuel López Obrador en Petatlán.



Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que ’Sembrando Vida’, es un programa que para Guerrero, ’es de seria importancia, principalmente en un estado como el nuestro, que buscamos alternativas para sustituir lo que ha sido la ilegalidad de la siembra de amapola y de la siembra de marihuana’, planteó Astudillo Flores.



Durante la supervisión del Programa ’Sembrando Vida’ en Petatlán, el secretario de Bienestar del Gobierno de México, Javier May Rodríguez, expuso que en Guerrero se encuentra operando este programa en 51 municipios, principalmente en zonas de alta marginación con presencia indígena y de población afromexicana, con una inversión hasta el 2020 de 837 millones 185 mil pesos que incorpora un total de 19 mil 500 sembradoras y sembradores.



May Rodríguez, señaló que en Guerrero se han sembrado 4 millones 122 mil plantas de árboles frutales, maderables y agroindustriales, de una meta 32 millones de plantas, beneficiando a productores de 990 localidades y 661 localidades indígenas.



El gobernador Astudillo y el Presidente López Obrador se trasladaron al Municipio de Atoyac, donde inauguraron la Universidad para el Bienestar ’Benito Juárez García’ con una Matrícula de 142 estudiantes en la especialidad de Ingeniería Agroforestal.



Ahí, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo el compromiso de buscar la forma y recursos para la ampliación de la carretera de la Costa Grande de Guerrero como fue el planteamiento del gobernador al igual la conclusión de la ampliación de la carretera de la Costa Chica desde San Marcos hasta los límites con Oaxaca, misma que está contemplada esta importante obra.



’Vamos a seguir apoyando a Guerrero por las razones que ya se conocen. Es un estado fundamental en la historia de nuestro país, no se podría escribir la historia de México sin la historia de Guerrero, México es en la actualización por la lucha de los guerrerenses que han estado siempre a la vanguardia’, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



En Atoyac, el Gobernador y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recorrieron las instalaciones de la escuela de Ingeniería Agroforestal del Sistema de Universidades Públicas ’Benito Juárez García’ que tiene una matrícula de 142 estudiantes, con lo cual se fomenta la educación superior en Guerrero.



Héctor Astudillo con el Presidente Andrés Manuel López y la Directora General de Universidades para el Bienestar ’Benito Juárez García’, Raquel Sosa Elizaga, cortaroj el listón inaugural de este plantel que se ubica en la comunidad de Zacualpan, Municipio de Atoyac de Álvarez.



Estuvieron presentes el Delegado Federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, el Presidente Municipal de Petatlán, Cristopher Cárdenas García, la alcaldesa de Atoyac, Julieta Martínez Pérez, el Presidente de la Comunidad de Aprendizaje Campesino y Campesinos Unidos, Josué Manuel González Vázquez, entre otros funcionarios estatales y federales.