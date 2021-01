Bueno a palo dado ni dios lo quita oh…

En Historia y Política, convergen una serie de eventos desafortunados, en fechas que dejan una huella trascendental en los anales de la tradición de un país.



Por ejemplo, un 22 de diciembre, pero de 1815, fue fusilado don José María Morelos y Pavón. Autor intelectual de ’Los Sentimientos de la Nación’, cuyo efecto buscó abolir la esclavitud y ‘sin querer queriendo’ la libertad de culto ’la religión católica será la única sin tolerancia de otra’ –decía-, solo que, al prócer ‘le salió el chirrión por el cabito’, pues fue ésta la que dictó su sentencia y así, don José María perdió la vida a manos del santo oficio de la inquisición.



Total, el sueño guajiro de hermanar al pueblo de México es y ha sido, algo que se contrapone a los gobiernos en turno gobierne quien gobierne y en este caso, con el de la 4T no hay excepción cuando la consigna presidencial es ’el que no está conmigo, está sinmigo’ ya que –’para impulsar la cuarta transformación, no hay medias tintas’, enfatiza cada que habla el huésped de Palacio Nacional. Una polarización que va de chairos a fifís, de progresistas a conservadores; cánones que van más allá de los clásicos ‘buenos y malos’.



El eslogan ’juntos haremos historia’ cobra fuerza y dimensiones descomunales cada día, en cada mañanera del señor presidente, en las renuncias forzadas (en las voluntarias también), en los tropiezos, equívocos y también en los constantes cambios de quienes integran el gabinete presidencial, cual enroque al rey. Ni se diga en la toma de decisiones de las cámaras alta y baja, donde los legisladores dan santo y seña de lo que conlleva ser mayoría, cuando no legislan en razón de las necesidades de sus representados, sino en virtud del poder y del dinero que representa una curul, o bien, de cuando se trata de secundar las ocurrencias ‘de la manda más’ dizque por lealtad. Bien lo preguntó alguna vez el propio AMLO, ¿lealtad al poder, o lealtad al dinero?



¿A QUÉ LE TIRAS CUANDO SUEÑAS MEXICANO?

Bajo esa temática, hay quienes se dicen ’Obradoristas’ mas no chalanes de morena, algo como decir ’sí, pero no’, aseveración que de forma y fondo, no tendrían nada de malo, salvo que lo dice el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario ’el nuevo pes’, Isidro Pastor Medrano, polémico ex priista, político mexicano que no es nuevo y que trae pleito casado con el Senador Higinio Martínez Miranda a quien, en días pasados evidenció como el único y directo responsable de que la maestra Delfina Gómez Álvarez, perdiera las elecciones frente al abanderado del tricolor, Alfredo Del Mazo Maza en 2017.



Hablando de quereres y poderes, en Texcoco ya hay quien anda ‘muy león’ y pretende quitarle la paternidad al ruiseñor del bastión morenista. El asunto es que anda como ‘El Llanero Solitito’, como remedo de D’Artagnan y los tres mosqueteros pretendiendo conquistar una comarca. Sea pues, veremos si la mano que mece la cuna de la cuarta transformación, suelta tan fácilmente lo que, en su decir, ’su trabajo le ha costado’. Estratega político al que se le atribuyen varios milagritos, como el de la recién llegada a la Secretaría de Educación Pública (SEP).



A RÍO REVUELTO, GANACIA DE PESCADORES

Tras la designación de la maestra Delfina Gómez Álvarez como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ¡ardió Troya! La expresidenta municipal de Texcoco se volvió tendencia en redes sociales. Defensores y detractores de la cuarta transformación, dieron rienda suelta a tuitazos, memes y emoticones.



Cabe recordar que, desde su arribo a la presidencia municipal en 2013, la maestra Delfina Gómez Álvarez ha sido objeto de violencia política de género, con ataques desde lanceros políticos, hasta pujantes cibernautas, todos férreos seguidores de los temas que son tendencia y ganan popularidad para sí; tal como las páginas de Facebook, esas que las dirigen personas que no son periodistas, páginas que no son periódicos, pero eso sí, nadie les puede negar el mérito de ser creadores de contenido y mercaderes del morbo socio-político, que hoy día, vende más que la chotada y el Covid.



Todo esto sin considerar que, por este tipo de violencia se contemplan sanciones que van desde uno a seis años de prisión y de 50 a 300 días de multa, por publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública y que menoscabe el ejercicio de sus derechos, según lo que señala el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Sin embargo, cabe recordar que ningún derecho es irrestricto, de modo que, aquél quien la llamó ’florero’, seguro alegará que está haciendo uso del inalienable derecho a la libertad de expresión. Total, como reza el refrán ’palo dado, ni Dios lo quita’.



Y es que, si de derechos y torcidos se trata, la violación a los derechos humanos y en este caso la violencia política de género, quienes la ejercen no perdona, pero ni el más mínimo detalle hasta pasar de lo absurdo a lo ilegal. Tal es el caso de la Diputada Federal por el Distrito 38 de Texcoco, Karla Almazán Burgos donde recientemente fue balconeada en redes sociales luego de presuntamente asistir a una fiesta, narrativa en donde más que denunciar un hecho, quedó en evidencia el acoso de que fue objeto la legisladora.



QUIEN CON LOBOS ANDA, A AULLAR SE ENSEÑA

De ahí que algunos ’morenistas’ de la vela perpetua se animan a llamar al linchamiento de medios de comunicación que no son afines, ya no digamos al presidente, ni a morena, sino que los han evidenciado en sus fechorías y no sucumben a los caprichos de quienes se dicen actores políticos y andan brincando de un color a otro, en aras de una ’afinidad política’, chapulines se llaman entre ellos. Esos que juran ser fieles hasta la muerte, antes no; pues cuando abandonan el barco que está por naufragar, lo hacen porque –’ahí ya quedaron puros lobos’.



PIENSA MAL Y ACERTARÁS

En calidad de mientras, con dimes y diretes, con loas y parabienes, guste o no guste, ’haiga sido como haiga sido’, Delfina Gómez Álvarez está abonando a su carrera política las posibilidades de contemplar en primer plano, los giros de la moneda lanzada al aire. Asumiendo que la maestra sea el dedo chiquito del galeno texcocano y al mismo tiempo, incondicional del sumo pontífice, entonces el asunto está ‘color de hormiga’.



Por un lado, algunos ven con Delfina Gómez, el amago al mandatario mexicano, toda vez que el nombramiento es una ’compensación’ para Martínez Miranda, con la finalidad de que éste deje pasar la propuesta de endeudamiento del gobernador mexiquense, quien últimamente se ha visto como amigo muy, muy cercano de AMLO. Pero, ¿acaso no las deudas en época electoral huelen a resultado electoral? Y, ¿en qué beneficia tal endeudamiento a López Obrador? Esta conjetura da a pensar en opciones de confusión múltiple como: a) Del Mazo le juega chueco al PRI, b) militará en morena, c) PRI y MORENA son lo mismo, d) Del Mazo Maza y AMLO vienen de la vieja escuela del priismo, e) todas las anteriores. También podría ser significar algo como ’ya pues, sin rencores, te perdono por haberme llevado la contraria con lo del aeropuerto en Texcoco’.



Lo anterior, debido que según detractores de la educadora y hoy mujer política, es Higinio Martínez quien le dicta qué decir y qué hacer, pues tal parece que lo suyo, lo suyo, es llevarle la contraria al presidente, no en balde está haciendo mancuerna con Juan Hugo De La Rosa y su Movimiento Nacional por un Mejor País, y con René Bejarano en la ciudad de México, consolidando pactos con Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, con miras a las elecciones de 2021 ya que el mayor anhelo de Martínez Miranda es, si o si, ganar la gubernatura del Estado de México.



Por lo pronto, logró impulsar la iniciativa de ley que reduce significativamente la participación democrática de otros partidos políticos en la administración pública, con reformas electorales aprobadas en el Congreso, que reducen el número de regidores y síndicos municipales. En ese sentido, no sería extraño pensar que, para AMLO, una forma de frenar a Higinio, es separando a Delfina del senador. Siendo así, ni ánimas de pensar que la delegada federal de los programas de Bienestar en el Edomex, haga la diferencia respecto a su predecesor, pues siendo propuesta y según las malas lenguas, la consentida del presidente, Gómez Álvarez seguirá instrucciones al pie de la letra.



Por citar un ejemplo, la Ley General de Educación Superior, esa que mantiene el requisito de un examen de selección y, que contradice lo básico de un derecho universal: que la educación sea para todos; por si fuera poco, también promesa de campaña del Presidente de México; también esa ley quedará inconclusa.



TE LO DIGO JUAN, PARA QUE LO ENTIENDAS PEDRO

Algo que llama la atención, es que este nombramiento, se da en torno al Aniversario 41 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Considerando la cercanía y trayectoria política de la maestra Delfina con el magisterio, al haber sido ella misma secretaria de relaciones de la delegación 34 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), así como también secretaria general de la delegación 04 ¿será este un mensaje entre líneas?