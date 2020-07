Buenos resultados en Chilapa

No en todos los municipios la gente no colabora para frenar los contagios del Covid-19.



Chilapa puede ser un ejemplo a seguir en las acciones de prevención de la pandemia.



Un municipio que se esperaba un mayor número de contagios, sin control, al ser un lugar de paso, de comercio intenso de sus múltiples comunidades, y de entrada a la región de la Montaña,



Pero esto no ha sido así.



La cifra de positivos para este domingo es de 106 y de fallecimientos no ha pasado de 16, cantidad que se ha mantenido estable por varios días.



Sin duda, las acciones de prevención que las autoridades municipales con las estatales y federales han dado resultado.



Pero a esto habrá que agregarle un reconocimiento a la participación de la población y la excelente coordinación con sus autoridades municipales, representadas por Jesús Parra García.



La disciplina de la gente es un tema que debe resaltarse, y en eso tiene mucho que ver el tipo de relación comunicativa que con ella mantiene el presidente municipal.



Esa conexión entre población y autoridades en Chilapa, no existe en otros municipios, donde la gente no respeta las medidas de protección para evitar el contagio.



Al igual que en Chilpancingo y Acapulco, el presidente de Chilapa, Jesús Parra García, se puso al frente en las acciones de sanitización, cierre de negocios, del mercado central, la sana distancia y el confinamiento de la población.



Gracias a ello, el número de defunciones no ha crecido, y se mantiene estable en 16 personas, a diferencia de otros municipios cuya población en alto grado no respeta las medidas de prevención, y los contagios crecen al igual que los fallecimientos.



Interesante para este municipio es saber que también ha bajado la incidencia delictiva.



Y no lo dice el alcalde ni sus cercanos.



Lo dice la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en el estado.



Según sus datos, la incidencia delictiva general en el estado registra una disminución general del delito de homicidio en un 20.21 por ciento en el periodo enero-julio del actual año con respecto al año pasado.



Esas son buenas noticias para la población que ha estado afectada por acciones de las bandas criminales que hicieron de esta región su centro de operaciones.



Mientras que la reducción en el número de homicidios se mantiene en Acapulco con un 33.36 por ciento, Chilpancingo 41.77 por ciento, Zihuatanejo 23.9 por ciento, Taxco 13.3 por ciento, Chilapa tiene un 52.3 por ciento



Haciendo la sumatoria de los seis municipios prioritarios, vemos que la reducción es de 32.17 por ciento.



Es cierto que Chilapa fue uno de los cinco municipios del estado con mayor inseguridad y violencia desatada.



Su raíz se encontraba en los constantes enfrentamientos entre empresas del crimen organizado, y gracias a coordinación de esfuerzos del gobierno federal y estatal, y con la participación de las autoridades municipales, los números reflejan otros otra situación.



Sin duda, esto da otra cara al municipio, y puede ser muestra de los resultados que se generan por la coordinación de acciones para garantizar la seguridad de la población, así como de las actividades para reducir el número de contagios del Covid-19.



Habrá que reconocer la labor del presidente Jesús Parra García, porque esos resultados en seguridad pública y en salud, benefician a la población, con lo que demuestra su compromiso por el bien común.