Buenrostro afirma que el SAT, ha recaudado 2% más que antes de la pandemia

En el filo del desastre económico más profundo en la historia de México anunciado por todas las calificadoras, y especialmente por el Banco de México, los cuales pronostican una caída de entre el 7 y 12 o más por ciento del PIB, con 3 millones más de desempleados y una producción inmediata de entre 10 a 14 millones más de pobres para casi llegar a los 80 millones este año —10 o más en pobreza extrema—, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria, el SDAT, afirmó ayer ante la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que pese a los efectos de la pandemia, se ha logrado mantener por arriba de 2.5 por ciento los ingresos tributarios en México.



Ante tal afirmación la diputada panista Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, indicó que el actual es un momento crítico para la economía del país, y que es innegable que vienen tiempos difíciles para la recaudación por la pérdida de empleos, de inversión y la falta de estímulos fiscales para el sector empresarial.



Durante el encuentro y con los informes económicos de los analistas y de las consultoras y del Banco de México e Inegi en la mano, diputadas y diputados de todas las fracciones externaron sus inquietudes sobre el curso de la economía, de la perspectiva de la recaudación fiscal y sobre las devoluciones, estímulos fiscales y captación.



Ante estas preocupaciones Buenrostro afirmó que en materia de evasión y elusión fiscal, se trabajó ya con los grandes contribuyentes, porque representaban menos del 2 por ciento del padrón y recaudaban aproximadamente el 60 por ciento; sin embargo, la tasa de la carga fiscal rondaba el 2.1 por ciento.



La titular del SAT dijo que las líneas de acción ante las proyecciones de los efectos de la pandemia y de la crisis económica global, han sido aumentar la eficiencia recaudatoria, disminuir la elusión y evasión fiscal, así como combatir la corrupción.



Y negó que esto pueda considerarse como terrorismo fiscal, como afirman algunos.



Explicó que se analizó sector por sector, con el objetivo de comparar las cargas fiscales de cada uno en el ámbito nacional con las mundiales. Así, agregó, se detectó que las mayores discrepancias se presentan en el sector alimenticio, automotriz, energético, farmacéutico, financiero, minero e hidrocarburos.



En términos de corrupción, precisó, se han hecho varias denuncias. Una de ellas tiene identificados a personajes que dan de alta a muchas empresas al mismo tiempo, día y hora, sin documentación y las dan de baja con esa misma rapidez.



En materia de contrabando, añadió, se han presentado denuncias ante la fiscalía. También se ha inhibido la corrupción al interior de la institución.



Destacó que al 31 de mayo los ingresos tributarios crecieron 2 por ciento en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado.



’Es una buena noticia, porque, a pesar de la pandemia, hemos logrado mantener por arriba los ingresos tributarios’.



Detalló que ’el total de ingresos creció 2.5 por ciento por la carga no tributaria, dada la recuperación de los fideicomisos que se han incorporado al presupuesto, pero sólo de las contribuciones se tiene un crecimiento real del 2 por ciento’.



De cualquier Forma, la presidenta de la Comisión, la panista Patricia Terrazas indicó que existen quejas de los empresarios sobre las devoluciones del IVA y la lentitud los tiempos y momentos de atención en este tema.



Hay también, agregó, preocupación en torno a las compensaciones y la importancia de dar una prórroga para la presentación de pagos provisionales de aquí al cierre del periodo fiscal.



’Esta prórroga no quiere decir que no se paguen los impuestos, sino que se pagarán cuando la economía repunte y estemos mejor para hacerlo’.



Elevar la protección de periodistas



Ricardo Monreal presentará una iniciativa para elevar la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.



Quiere que se puedan desplegar medidas de protección urgentes e inmediatas ante un peligro potencial o riesgo inminente.



Para ello el zacatecano propone establecer protocolos preventivos que operen en un máximo de 48 horas, y se implementen en un máximo de 15 días naturales.



Monreal considera que la labor periodística y de defensa de derechos humanos es peligrosa y arriesgadas para quienes la ejercen en hoy en México, pues su naturaleza se ocupa de la exposición de situaciones que evidencian transgresión de derechos, corrupción, impunidad e inseguridad, que al ser descubiertos las y los exponen a riesgos crecientes, censuras y afectaciones profundasen su vida e integridad.



De acuerdo con el Barómetro de las Violaciones de la Libertad de Prensa de la organización Reporteros sin Fronteras, México fue el segundo país más peligroso del mundo para ejercer estas labores durante el 2018; para el año 2019, nuestro país ocupó la primera posición, con 10 periodistas asesinados.



Producir marihuana sin afectar a campesinos



El hidalguense Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia indicó que el proyecto de Ley para regular el uso de la marihuana plantea ya un concepto de avanzada para impedir que los campesinos que la produzcan sean sujetos de cooptación o explotación del crimen organizado.



La iniciativa, en curso de aprobación, dijo, tiene que impulsar un mecanismo para que el Estado genere las condiciones para que el uso lúdico y medicinal de la yerba sea en beneficio del campo mexicano.,



Durante un encuentro a distancia con la Procuraduría Agraria, se indicó que esta ley deberá ’hacer saber de dónde viene una planta para que el Estado mexicano tenga el control del producto’, señaló Menchaca Salazar.



El senador Menchaca reconoció que ’hay un sector al que no le gusta la idea’ de legalizar el uso de la marihuana, pero recordó que la Suprema Corte ordenó al Congreso de la Unión legislar sobre el uso de la marihuana con plazo hasta diciembre. En este encuentro digital, el procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, indicó que los espacios previstos para la producción de la marihuana ’han sido ocupados por bandas del crimen organizado y hoy son quienes organizan y dirigen su producción, distribución y comercialización.



’Los impactos negativos sobre los campesinos y en los núcleos agrarios de este contexto han sido el despojo, desplazamiento forzado y la subordinación por la fuerza a aceptar el desarrollo de cultivos u obligarlos a rentar sus tierras’, subrayó.



Ello, dijo, ha generado destrucción del tejido social, límites a la gobernanza, generación de pobreza y abandono del campo.



Sin contar que ha significado además sufrimiento y cárcel para los campesinos que, forzados por la situación, han sido detenidos y consignados por las autoridades judiciales.



Desde esta perspectiva, aseguró, las oportunidades que genera la legalización abrirán un cauce para la recuperación del control territorial.



PAN, PRI, PRD y MC quieren sesiones presenciales



Frente a una paulatina reapertura de actividades esenciales en el país a propuesta por el Gobierno Federal, senadores y diputados del llamado Bloque Opositor o de Contención exigen a sus compañeros legisladores de Morena y aliados regresar a las sesiones presenciales.



Este paso, afirman, permitirá al Congreso de la Unión no sólo respetar el Pacto Federal sino cumplir con sus funciones de contrapeso al Poder Ejecutivo cuando la coyuntura demanda la participación de todas y de todos.



Es imperativo que la Comisión Permanente, así como sus comisiones de trabajo, sesionen de forma presencial y lleven a cabo las comparecencias de los servidores públicos responsables de atender la emergencia, sin que estos busquen protegerse detrás de una pantalla, indicaron las fracciones del PAN, PRI, PRD y MC.



En su pronunciamiento estos grupos han expresado su voluntad de continuar construyendo un proyecto de unidad y solidaridad nacional que, desde la pluralidad y el respeto, comience a dar respuestas a los problemas y necesidades de las familias mexicanas.



Hoy más que nunca México nos necesita, afirmaron.



