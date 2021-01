Busca 4T sepultar los logros democráticos de la ciudadanía: GLPAN.



Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, debido a que serían juez y parte, por lo que concentrarían y ejercerían de forma discrecional, así como arbitraria, el poder y las funciones que les corresponde llevar a cabo.



Lo anterior, lo sostuvieron las y el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), que se integra de las diputadas Claudia Lilia Luna Islas y María Teodora Islas Espinoza, así como del legislador, Asael Hernández Cerón.



En su oportunidad, Islas Espinoza, mencionó que, lo anterior implicaría su eliminación y pérdida de autonomía, volviendo de nueva cuenta a la toma de decisiones de forma discrecional, corriendo el riesgo, de que, de seguir tomando este tipo de decisiones el gobierno actual estaría entrando a un gobierno totalitario, en donde no existe contrapeso alguno en la toma de decisiones en el país.

“Nuestra obligación como partido de oposición es no permitir este tipo de arbitrariedades, las cuales han venido caracterizando a este gobierno de la 4T., no podemos permitir que el poder y toma de decisiones recaigan en un solo órgano o en una sola persona, que es lo que se pretende hacer y que ha venido buscando este gobierno con la centralización e incluso la desaparición de diversos servicios e instituciones”.



También afirmó que, “es por eso que nuestro compromiso como Partido de oposición es precisamente eso, ser una oposición y contrapeso en la toma de decisiones con el firme objetivo de evitar arbitrariedades que en un futuro no muy lejano nos lleven a ser dirigidos por un gobierno totalitario con tintes autócratas”.



Por lo que pidió se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que evite la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ambos considerados a nivel constitucional como órganos autónomos.



Y sostuvo que, “el delegar las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló el propio presidente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y los derechos de los ciudadanos”.