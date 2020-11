Busca cobijo Damián Sosa en Noroña tras no encontrarlo en partidos aliancistas

Tras las elecciones de renovación de ayuntamientos en Hidalgo celebradas el pasado 18 de octubre y con la negativa de apoyo por parte de los partidos que en alianza impulsaron su candidatura, Damián Sosa Castelán busca el cobijo del legislador del PT Gerardo Fernández Noroña para hacer ruido y que su recurso de impugnación tenga ’peso político’ que le ayude a no ser rechazado de primeras en Tribunales.



Lo anterior luego de que la alianza constituida para las elecciones municipales 2020 tuviera una fecha de término el mismo 18 de octubre para ofrecer su respaldo.



Además de Fernández Noroña, en su momento Ramírez Cuéllar también dijo que apoyaría políticamente su impugnación, aunque el dirigente interino de Morena ya no cuenta con el respaldo moral de la militancia, especialmente en Hidalgo por conflictos en la designación de candidatos donde precisamente la molestia recayó en impulsar perfiles como el de Damián Sosa, cuyo hermano se encuentra recluido en el penal del altiplano por presunto desvío de recursos mediante empresas fantasma.



Ante la situación vivida por su hermano, que involucra a más familiares en el probable desvío de recursos, Damián Sosa ha interpuesto al menos 4 amparos para evitar la acción de la justicia, prosperando uno de ellos aunque por sobreseimiento -se descartó al no haber razón para darle trámite aún, lo que no le eximiría de futuras órdenes de aprehensión-.



Por lo anterior, Damián Sosa ’presumió’ -según su perspectiva-, que su recurso de impugnación era ’el mejor elaborado’ de los comicios pasados, aunque ello lo deberán analizar los tribunales.



Incluso. durante la reunión informativa que celebró ante sus seguidores el pasado 7 de noviembre, el candidato agradeció numerosas veces el apoyo de su grupo (Grupo Universidad) y solamente en una ocasión mencionó a Morena, pues solo recibiría el ’espaldarazo’ de su presidente nacional interino.



De la misma forma, también habría citado a López Obrador una sola vez en el mismo acto para marcar su distanciamiento, pues culparía al presidente de permitir que la investigación contra su hermano fluyera como marca la Ley y sin ser apachado por la 4T.



Al verse sin el respaldo de los partidos, sugirió marchas y plantones como medio de presión para que los tribunales le den la victoria.