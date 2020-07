Busca el gobierno federal impulsar la actividad económica con inversión publica en zonas de alta marginación

+Buscan generar 2 millones de empleos



CIUDAD DE MEXICO .- Para hacer frente a la pandemia, el Gobierno de México implementó una estrategia de reactivación económica y de recuperación de empleo priorizando a las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes empleadoras de nuestro país, el impulso a la actividad económica con inversión pública en zonas de alta marginación y la generación de 2 millones de empleos.



Durante su participación en la Mesa Redonda a Nivel Ministerial ’Políticas de empleo e inclusión social para la recuperación", de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), María Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detalló que la estrategia consiste en tres ejes principales: el otorgamiento de créditos a la palabra para pequeñas y medianas empresas tanto del sector formal como informal; la generación de 2 millones de nuevos empleos a través de proyectos de infraestructura que estimulen la actividad económica a partir de la inversión pública; y el apoyo a los grupos más vulnerables de nuestro país.



Alcalde Luján, quien intervino como Jefa de la Delegación de México que atendió el evento virtual, señaló que en la situación excepcional que ha tocado vivir a causa de la pandemia, el gobierno está obligado como nunca antes a concebir políticas de empleo y de inclusión igualmente extraordinarias que permitan estar a la altura del momento.



Es por ello, dijo, que en la estrategia de reactivación, el Gobierno prioriza a las PyMES y el impulso a la actividad económica con inversión pública en zonas de alta marginación donde habitan mujeres cabezas de familia, adultos mayores, jóvenes y campesinos.



Asimismo, la creación de 2 millones de nuevos empleos durante el resto del año, a través del lanzamiento de grandes proyectos de infraestructura que incluye un aeropuerto internacional y una refinería, entre otros.



La reunión virtual en la que también participaron los Directores Generales del IMSS, Zoé Robledo; del INFONAVIT, Carlos Martínez; y de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier Jileta Verduzco, permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre las respuestas de política de los países para proteger a los trabajadores, las empresas y las personas más vulnerables durante la crisis del COVID-19.



Además, se plantearon aquellas políticas que se deben poner en marcha para la recuperación y creación de empleo, y bienestar, en el largo plazo.



La Mesa Redonda fue presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, José Luis Escrivá, y el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.



También participaron el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, en representación de México; Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en representación del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la Representante Permanente de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Embajadora Socorro Flores Liera; y el Director de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Cristopher Ballinas Valdés.



Además de 20 ministros y 17 viceministros de empleo y/o trabajo, y los Representantes Permanentes de los 37 países miembro de la OCDE y Costa Rica. Así como los representantes de los Comités Consultivos Sindical (TUAC) y de Empresas e Industrias (BIAC) de la OCDE….



EX RUTA 100 HACE EXTRAÑAMIENTO Y DEMANDA A AMLO ’PISO PAREJO’ EN DEFENSA DEL SINDICALISMO



El Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100 (SUTAUR-100), demandó al jefe del Ejecutivo federal ’piso parejo’ en la defensa de todos los gremios que aglutina a millones de trabajadores, ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en sus ’legítimas demandas’.



Externó su extrañamiento al primer mandatario del país, de andar coqueteándole a uno de los sindicatos que ha defendido su democratización ante el autoritarismo, dejando al descubierto su preferencia cuando, por ejemplo, la lucha de la ex Ruta 100 que ya lleva un cuarto de siglo y que no se ha resuelto, para colmo de males pareciera que existe un maleficio en contra de los ex choferes de esa central camionera desaparecida el 8 de abril de 1995, en la última regencia del priismo represor.



Jorge Cuellar Valdez, líder moral de la ex Ruta 100, puso entredicho la poca seriedad de este gobierno cuando ha ofrecido apoyos de toda índole al sindicalismo que comulgan con su facciones izquierdistas que viven del presupuesto, con acciones que son autoritarias, separatistas y ventajistas, que tropiezan en la antidemocracia.



La sociedad en general, particularmente la lucha de la ex Ruta 100 que ha sido simbólica porque en sus 25 años de su estallamiento, ha encontrado como respuesta los fenómenos del autoritarismo, el racismo, el sexismo y el clasismo, es decir, ’la izquierda gobernante le está apostando a incrementar la polarización de clases en un México que está siendo empujado al precipicio que difícilmente podrá salir de ese hoyo’.



Asimismo, el supremacismo lopezobradorista ha conducido a México a la ingobernabilidad de la nación, el establecimiento de un gobierno de facto con el avance del narcotráfico, por lo que alertó que ’!ese maniqueísmo combinado con el clasismo, hacen que la administración del presidente López abra la página de una historia de un crimen anunciado en el sector obrero, al reducir los salarios que han repercutido con la desaparición de empleos, arrojando a la calle a millones de connacionales’.



Si bien el ahora llamado ’Gobierno de la 4T’ se niega a respetar los derechos humanos de los trabajadores, el anuncio del Ejecutivo federal de ’ayudar’ al Sindicato Mexicano de Electricistas para que regrese su democratización, forma parte de ’una muerte anunciada’ porque el gobierno federal se ha vuelto el enemigo explotador número uno del empleo en México, cobijando exclusivamente a los aplaudidores del señor presidente.



El líder camionero reprochó que el presidente López haya incurrido en la demagogia al comprometerse en ayudar a los electricistas como una "obligación moral’. A López –señaló- se le olvida la dramática historia que hizo y deshizo del futuro de los trabajadores de la Ruta 100 al negarse a resolver este conflicto en tiempo y forma, en cuya historia resurge el crimen de Estado que sufrió el Magistrado Abraham Polo Uscanga, asesinado en su despacho de Insurgentes Sur 300, el 19 de junio de 1995, cuando el PRI gobernaba la capital del país.



Jorge Cuellar Valdez coincidió con algunos sectores de la sociedad que han calificado que ’la mayor tragedia de México ha sido generada por el gobierno actual, toda vez que todos los sindicatos del país se constituyen por la democratización de sus trabajadores, y que si bien el SME fue un sindicato democrático, en sexenios pasados se intentó vulnerar a los trabajadores y dividirlos para luego extinguir a la empresa Luz y Fuerza del Centro.



Solicito audiencia con la Secretaría del Trabajo para que con su titular Luisa María Alcalde Luján y la Comisión Liquidadora de la ex Ruta 100, establezcan una estrategia para retomar el camino no solo de la democratización sindical, sino la liquidación de los actores que hicieron historia en el transporte masivo en México….



