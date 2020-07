Busca Érick Ortiz calificar a los juegos paralímpicos de Tokio

•Trabaja lanzador desde casa para no perder su condición deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, .- Para el lanzador mexiquense Erick Ortiz Monroy sus objetivos deportivos continúan vigentes, ya que sigue con su preparación física, con la intención de buscar un lugar en los Juegos Paralímpicos de Tokio.



Lo anterior, a pesar de las condiciones en las que ha tenido que entrenar durante los últimos meses a causa del confinamiento por COVID-19.



’Siempre he tenido presente ese objetivo, participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, todos los compañeros se van a seguir preparando, y yo no voy a descansar hasta conseguir el pase y estar otra vez en una justa tan importante’, afirmó el paratleta mexiquense.



Ortiz Monroy consideró que se ha trabajado a conciencia, sobre todo mentalmente para pelear por ese lugar en la magna justa, lo que se refleja en la cuarta posición que ocupa en el ranking mundial, en la categoría de impulso de bala F53.



A pesar de este ánimo, el deportista detalló que ha sido complicada la temporada, ya que él había hecho la programación encaminada a Tokio, por lo cual, tuvo que hacer un giro total al plan de trabajo y adecuarlo a las condiciones que se presentaron a nivel global.



’No hemos tenido una preparación excelente, porque las condiciones son complicadas, sin embargo no he dejado de entrenar, he tenido toda la preparación en casa, gracias a todo el equipo de trabajo que hemos estado manejando, creo que vamos a regresar bastante bien’, afirmó el lanzador.



Por último, Érick indicó que junto con su entrenador Carlos Ortiz, ha enfocado el entrenamiento en la preparación física, la resistencia muscular y el trabajo de fuerza, para cuando retorne a los espacios adecuados concretarse en la técnica.