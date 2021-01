Busca hermano de Joan Sebastian competir por la alcaldía de Taxco, Guerrero

www.guerrerohabla.com



Ciudad de Taxco, Gro. 4 de enero 2021 .-Juan Marcos Figueroa Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, busca participar en la contienda electoral por la presidencia municipal de Taxco, Guerrero.



Entrevistado este fin de semana en la reinauguración de un hotel en Tepecoacuilco, Guerrero, Juan Marcos dio a conocer que hay muchas posibilidades de que su nombre aparezca en las boletas durante la jornada electoral del 6 de junio de 2021.



’Me están invitando a participar a la alcaldía por Taxco, no he decidido todavía. No me puedo considerar como un candidato, en todo caso sería un precandidato, soy un aspirante a la presidencia municipal de Taxco. Estoy pensando seriamente en hacerlo, en pro de aportar algo al municipio’, dijo el hermano de Joan Sebastian.



Luego de la inauguración del hotel, en conferencia de prensa, el empresario méxico-americano Pedro Segura se ’destapó’ como precandidato al gobierno de Guerrero por un partido político nacional y, según Juan Marcos Figueroa, es este personaje quien lo ha invitado a sumarse a su proyecto.



’Pedro me dijo ‘Juan Marcos, quiero que me acompañes, tengo un proyecto’, y sinceramente, creo en su proyecto. Hoy en día Juan Marcos Figueroa está creyendo en el proyecto de Pedro Segura y me invita a participar, estoy totalmente en la misma sintonía de Pedro de tratar de aportar con un granito de arena, siento que cualquier apoyo que podamos brindar a la sociedad, a la gente que hoy en día está necesitada; nos puede beneficiar a todos’, dijo Juan Marcos.







Una de las razones que motiva a Juan Marcos a buscar la alcaldía de Taxco es continuar con el legado de apoyo social que Joan Sebastian llevaba a las diferentes comunidades del municipio y que se vio interrumpido con la muerte del ‘Huracán del Sur’.



Además, busca crear más fuentes de trabajo en la zona.



’Mi hermano José Manuel, Joan Sebastian, fue un ser humano con muchas ganas de apoyar, de dar a su gente, nos dio esa escuela. Veo que su proyecto está frenado, la gente que conoce Teacalco, Juliantla, todas las instalaciones que quedaron truncadas ¿y por qué? Porque falleció mi hermano y, desafortunadamente, el entorno social de trabajo cambió para todo el municipio.



’Tratar de revivir ese proyecto, para mí es algo muy difícil, o sea, difícil pero no imposible. Creo que buscando las conexiones y las adecuaciones necesarias son proyectos que se pueden llevar a cabo y reavivar el proyecto y crear fuentes de trabajo’, expresó.



En este mismo evento Juan Marcos fue respaldado por su hermano el empresario Federico Figueroa.



’Es un hombre bueno, tendría que trabajar mucho porque yo creo que lo primero que tienes que pensar cuando aspiras a algo es hacer las cosas bien hechas, ¿no? Es pensar en que su familia está ahí, en pensar que la gente está esperanzada’, dijo Federico.







Para Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, Juan Marcos sería un excelente candidato.



’Taxco tendría a un gran candidato, porque Juan Marcos es un hombre muy honesto, muy amable, muy empático, muy humilde y yo confío plenamente en él. A él lo respaldaría de cualquier forma, aunque no lo sé si sea cierto o no, no he hablado con él, pero si fuera el caso, yo lo apoyo con todo mi corazón’, expresó Julián.



Será aproximadamente en dos semanas cuando Juan Marcos informe si será o no candidato.



’Mucha gente cuando me dice ‘¿estás seguro de lo que te vas a enfrentar?’ Mira, estamos seguros, todo en la vida tiene un costo y si no te arriesgas no hay forma de que sepas de qué estás hecho. Tenemos que tener las ganas de participar, tenemos que saber que todo es posible en la vida, con ganas y echarle pa´delante’, finalizó Juan Marcos.



El próximo 6 de junio, el estado de Guerrero elegirá gobernador, 81 presidentes municipales, 46 diputados locales y nueve diputados federales.