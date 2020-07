Busca Isaac Porcayo debutar en competencias de 20 kilómetros

• Recuerda con cariño a su mentor, el profesor Lázaro Alcántara.



Zinacantepec, Estado de México, .- Motivado a mejorar su calidad de vida, siendo apenas un niño, Isaac Porcayo Villarreal inició en el atletismo hace casi siete años, pero ahora esta disciplina es parte fundamental de su vida, planteándose objetivos a corto y mediano plazo.



El corredor juvenil que clasificó a los Juegos Nacionales Conade en las pruebas de 10 mil metros de marcha y 3 mil con obstáculos, al dar las marcas requeridas en los selectivos estatales, explicó que por el momento está restructurando sus planes, luego del fallecimiento de su entrenador, el profesor Lázaro Alcántara.



’Con mi profe teníamos planeado entrar en todas las competencias de 20 kilómetros de caminata el próximo año, la meta a mediano plazo son los Juegos Nacionales Conade, pero ahorita vamos poco a poco, en espera a que nos entrene el hijo del entrenador, porque él falleció y estamos un poco parados’, afirmó.



El atleta mexiquense recordó que fue en 2014 cuando inició su andar en el deporte, luego de una invitación familiar, llegó al Club de Atletismo Jaguares, para entrenar bajo las órdenes de Lázaro Alcántara.



’A mí no me gustaba el atletismo, antes sólo era la escuela y estar en la casa, estaba muy gordo y chaparro, entonces mi primo entrenaba con el profesor Lázaro y le dijo a mi papá que me metiera, eso fue por el mes de octubre, en noviembre participé en el estatal donde quedé en tercer lugar en 3 mil metros caminata y me llevaron al Selectivo Regional en Querétaro.



’Entonces mi entrenador habló conmigo me dijo que si seguía echándole ganas habría más viajes y salidas a muchos lado, eso fue como mi motivación’, recordó Isaac.



El atleta recordó con mucho sentimiento al gran guía que fue el profesor Lázaro, no sólo para él sino para todas las personas que se acercaron a su Club, ya que siempre les brindó un espacio sin importar sus capacidades atléticas.



’Mi profe siempre fue una persona muy positiva, alentaba a todos mis compañeros, para él no había atletas malos, para él todos eran importantes, siempre los motivaba, aceptaba a todo tipo de personas, siempre vio cualidades a todas las personas’, expresó.



’Para mí es un golpe duro porque casi estuvo toda la parte del tiempo, de generaciones anteriores yo soy de los más grandes que llevan más tiempo, conviví con él, siento que sí me va a hacer mucha falta en la pista’, concluyó el deportista.