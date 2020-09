Busca Marifer Noriega destacar como pelotari en la categoría absoluta

• Motiva a deportista clasificar al Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca.



Zinacantepec, Estado de México, .- La pelotari mexiquense Marifer Noriega Medina está motivada para encarar la siguiente etapa competitiva en su vida deportiva, donde espera destacar como jugadora en la categoría libre, como lo hiciera de juvenil, a nivel nacional e internacional.



La deportista del Estado de México explicó que ella no detuvo su trabajo físico durante la etapa de confinamiento por COVID-19, mencionó que los frontones estuvieron cerrados, por lo que se dedicó a practicar diferentes actividades como ciclismo de montaña, crossfit y zumba, entre otras actividades físicas.



’Volví con muchas esperanzas de destacar, antes buscaba la oportunidad, pero ahora me estoy obligando a alcanzar mis objetivos, me di cuenta que hace falta trabajar la parte física, es lo que más ocupamos. Tengo muchas ganas de regresar y ver la evolución deportiva’, declaró la frontenista mexiquense respecto al retorno a la nueva normalidad.



Marifer aseguró que su principal objetivo está en la práctica de la raqueta, aunque tampoco descarta competir con paleta argentina y puntualizó que su intención es participar en el próximo Campeonato Mundial Absoluto.



’Es un escalón muy grande, que en primera instancia se tiene que creer, dar el paso de la Sub22 a la libre es complicado, sé que si quiero seguir sobresaliendo, así como seguir participar internacionalmente, debo que esforzarme lo doble’, aseveró la pelotari del Estado de México.



Por último, Noriega Medina, quien es multimedallista en la Olimpiada Nacional, aún espera poder participar en los Juegos Nacionales Conade, esto ante la incertidumbre generada por la pandemia mundial.



’Estoy un poco triste porque a lo mejor no se realizan, estoy a nada de terminar mi etapa como juvenil y me causa sensaciones de tristeza, recuerdo cuando era Infantil C y ahora soy Juvenil C, no cambiaría ningún momento de mi vida deportiva’, expresó.