Busca MC mejorar condiciones laborales para pasantes de medicina.



El senador Noé Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para garantizar la salud de los médicos de pregrado, así como retribuir su trabajo de manera justa y que no se excedan las horas de guardia establecidas por la institución donde prestan sus servicios.



Además, deberán recibir asesoría y defensa jurídica, en caso, de ser demandados o recibir quejas por acciones relacionadas con el desempeño de sus funciones.



El legislador explicó, en el documento, que es necesario dar apoyo y respaldo a quienes laboran en hospitales y centros médicos, dedicados a salvaguardar la vida y salud de los mexicanos; reconoció que sin ellos no se podría cumplir el objetivo del sistema de salud.



Refirió que estos médicos son estudiantes que se encuentran en la última etapa de su formación profesional, que desempeñan un trabajo con el mismo grado de responsabilidad que un médico residente o adscrito a una institución de salud, al cubrir jornadas extenuantes y guardias de 36 ó más horas.



No obstante el compromiso de estas personas, solo reciben una beca a manera de retribución, lamentó el senador Castañón Ramírez.



Esta actividad, agregó, es necesaria y se encuentra estipulada en los planes de estudio de las instituciones educativas del país, porque a través de esta interacción los estudiantes se forman en el campo laboral y en sus especialidades.



De acuerdo con declaraciones del Ejecutivo Federal, México tiene un déficit de 123 mil médicos, cifra atribuida a ’la alta tasa de rechazo registrada en las universidades para los estudiantes que desean estudiar medicina’, recordó el senador de MC.



En contraste, el senador proponente señaló que es una carrera que implica más de seis años para concluirla; además de que los abusos por parte de los médicos adscritos y las jornadas dobles (de estudio y trabajo) son factores que ocasionan que las y los estudiantes deserten.



La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) asegura que en 2016 había un aproximado de 2.4 médicos por cada mil habitantes. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hay 291 mil 596 médicos ocupados en el país, cifra insuficiente para atender a los más de 129 millones de mexicanos, expuso el legislador.



Castañón Ramírez recordó que en esta Legislatura se ha mostrado el interés en fortalecer al sector salud, debido a que fue aprobado el reconocimiento de los Médicos Residentes, así como de sus derechos en la Ley General de Salud.



Hoy más que nunca, apuntó, se ha manifestado la importancia de los médicos en nuestro país. Ante la contingencia que se está viviendo en el mundo entero, ellos son quienes están al frente de esta batalla, pero también en la batalla constante y permanente por preservar la salud, concluyó.



La iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar el artículo 95 de la Ley General de Salud en materia de Internado de Pregrado, fue turnada a las Comisiones Unidas de Salud; y Estudios Legislativos, Segunda.