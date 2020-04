Busca México reactivar comercio con EU y Canadá

CDMX.- Al reiniciar las actividades económicas se alentará mucho la llegada de inversión extranjera en México, porque la crisis produjo desajustes también en el resto del mundo y hay posibilidades en México de producir pronto, de invertir y estar produciendo en plazos cortos, estimó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.



El mandatario confió en que México se recuperará pronto de la crisis económica. Sin embargo, dijo que es necesario ver el reinicio de actividades en Estados Unidos y Canadá, porque hay cadenas de producción, pues ellos no pueden iniciar si no inician las empresas mexicanas que abastecen de ciertos productos.



’Hasta la industria bélica estadunidense se abastece de piezas que se fabrican en México; la industria automotriz, no sólo son empresas grandes, sino que esas que están en México y están relacionadas con la industria automotriz de Estados Unidos hay muchas empresas pequeñas’, expresó.



En su conferencia de prensa matutina, añadió que la reactivación de las inversiones y la exportación depende de la planeación, hablar con empresarios, definir protocolos, definir el calendario, el proceso de apertura, el ritmo, la profundidad, cómo irá gradualmente regresando a la producción.



’Ya trabajamos en esto Economía, Hacienda y hay comunicación con autoridades comerciales y económicas de Estados Unidos y Canadá’, dijo.









*jci