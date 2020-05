Busca PAN al Epidemiólogo referente para contradecir a Gatell… pero éste sería, el propio Gatell

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propondrá la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el manejo que se da a la emergencia sanitaria de COVID-19; para ello, buscarán un científico reputado en Epidemiología… sólo que el referente es el mismo Hugo López Gatell, a quien pretenden contradecir.



’Reforzaremos y contrastaremos cada informe, cada conferencia, cada gráfica, cada palabra del subsecretario López-Gatell. México merece conocer la verdad’, señaló el diputado Luis Mendoza Acevedo.



A través de un comunicado, los panistas informaron que la propuesta será llevada a la Comisión Permanente del Congreso y se planteará que esa Comisión de la Verdad cuente con un científico especializado en temas de salud, además de la participación de los gobernadores de las entidades federativas.



Existe un epidemiólogo que como investigador ha escrito y participado en 40 investigaciones, y para 2020 ya había sido citado un estimado de 6457 veces. Ha integrado comisiones editoriales de revistas científicas como Global Health Action. Co-Action Publishing del Umeå Centre for Global Health Research, la American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, de la American Society of Tropical Medicine and Hygiene, AIDS (órgano oficial de la Sociedad Internacional de SIDA) y la revista académica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).



El problema es que el Epidemiólogo referido, es el propio Hugo López Gatell.

Impulsaremos una comisión de la verdad para contrastar los datos presentados por el @GobiernoMX ante la falta de transparencia en la información. México necesita nuevas estrategias de recuperación e inversión para salir adelante: @LuisMendozaBJ https://t.co/QAjgwxoDsx pic.twitter.com/Yr5a4hDrHC — Diputados PAN (@diputadospan) May 20, 2020



A decir de Mendoza Acevedo, con dicha comisión se hará un estricto seguimiento a los casos de COVID-19, recabando datos para explorar otro tipo de estrategias de recuperación, inversión y recuperación de empleo.



“No confiamos en los números de López-Gatell, creemos que ha olvidado ese juramento hipocrático como médico, perdido la credibilidad día a día”, manifestó.



Asimismo, detalló que "el Legislativo necesita meter mano porque hay desabasto informativo y vivimos ya no en una etapa de brote sanitario, sino ahora también desinformativo que somete al miedo a los ciudadanos". Con información de Revolución 3.0