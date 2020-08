Busca Procuraduría Agraria generar cultura alimentaria saludable en poblaciones rurales

• Realizarán campaña preventiva y de mitigación contra COVID-19



La Procuraduría Agraria y el IMSS-Bienestar llevarán a cabo conjuntamente un programa piloto que no solo sea parte de una campaña preventiva y de mitigación contra el COVID 19, sino que garantice el bienestar y mejore la calidad de vida en las poblaciones rurales, núcleos agrarios y pueblos originarios, mediante la instalación de Comités de Salud Comunitarios.



A través de una videoconferencia, Gissela Lara Saldaña, titular del IMSS-Bienestar y el Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, explicaron los alcances positivos que se tendrán al generar en los núcleos agrarios una cultura en la alimentación y que ésta sea saludable, y que sea una condición permanente en las comunidades rurales del país.



En su intervención, Hernández Palacios indicó que la epidemia ha sido condición de oportunidad para generar nuevas prácticas, al detectar profundas deficiencias, que se originan en la alimentación cotidiana de los mexicanos, con un impacto muy negativo en las comunidades rurales.



Dijo que la Procuraduría Agraria tiene que ser un vínculo entre el quehacer que desarrolla y la constitución de los Comités de Salud Comunitaria en los núcleos agrarios. No obstante, aclaró que la salud no es la atribución de la institución de servicio social, pero sí la defensa del derecho humano en donde está incluida la salud.



En particular, agregó que en los núcleos agrarios y en los pueblos originarios, por motivos del mercantilismo y neoliberalismo se les impuso de manera agresiva una modificación en sus hábitos, consumo de alimentación, de agua y de cultivo tradicionales, lo que ha venido generando comorbilidades que tienen impacto, como el desarrollo del SARS-CoV-2, con consecuencias fatales.



’Por eso, hemos creído que es muy importante el impulso de una campaña no solamente preventiva y de mitigación en todo lo que falta de control de esta pandemia, sino trascender a los elementos profundos que garanticen el bienestar y mejor calidad de vida en las poblaciones rurales y particularmente en los núcleos agrarios y pueblos originarios’, añadió.



Explicó que hay 16 mil 885 Comités de Salud Comunitaria electos en asamblea, muchos de ellos ya vinculados a los núcleos agrarios, y subrayó que la orientación de los que ya están constituidos se vinculará a la vida comunitaria y en los núcleos, ’darles su reconocimiento en el Reglamento Interno o Estatuto Comunal, legitimar mayor su presencia para que tengan la posibilidad de contribuir en la generación de nuevas prácticas, fundamentalmente alimentarias y en general de salud’.



Para recuperar, bajo estas orientaciones, al huerto familiar y que la producción de traspatio permita ir mejorando las practicas alimentarias y abandonar la comida chatarra que se ha venido imponiendo en el consumo de las poblaciones rurales, señaló.



Por eso, puntualizó Hernández Palacios: ’Creemos que hay que darle consistencia y mayor fortaleza a este esfuerzo del IMSS-Bienestar, en el impulso de la creación de los Comités de Salud Comunitaria, para que puedan irse generando en los núcleos agrarios, que no lo tienen, los Comités de Salud Comunitaria’.



’Sabemos que las tareas de salud tienen un componente fundamental en esta institución, y que la Procuraduría tiene que ser un vínculo entre el quehacer que desarrolla y la constitución de los Comités de Salud Comunitaria en los núcleos agrarios’, precisó.



Gissela Lara Saldaña, titular del IMSS-Bienestar, dijo que en organización Comunitaria, cuentan con 102 mil 35 integrantes en 16 mil 895 Comités de Salud; tres mil 470 en Avales Ciudadanos; 15 mil 775 Voluntarios Rurales de Salud: 6 mil 747 parteras voluntarias y 159 mil 659 Voluntarios.



Luego de explicar los programas institucionales de salud, informó que este organismo opera en 19 entidades del país, otorgando servicios médicos a 12.3 millones de personas que viven en zonas rurales o urbanas.