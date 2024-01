Busca Chimalhuacán prevenir embarazos en adolescentes

A casi un año de la creación del Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMPEA), el Gobierno de Chimalhuacán reportó avances, aprobó nuevas acciones e invitó a la ciudadanía en general y, en particular, a madres y padres de familia, a colaborar para continuar con la mitigación de este problema.



En su primera reunión de este año, el GMPEA, a través de la Dirección de Salud (DISA) que encabeza el Doctor Hugo González Rosales, anunció la aplicación de encuestas en escuelas donde ya impartió pláticas de orientación y concientización a alumnos y alumnas, en colaboración con sus tutores y las autoridades educativas, con el lema ’No cambies tu mochila por un bebé’.



El objetivo es evaluar el impacto de dichas pláticas y realizar los ajustes necesarios al proyecto, a fin de obtener mejores resultados, particularmente para el futuro y la calidad de vida de niñas y adolescentes, quienes pudieran estar en riesgo de embarazo no deseado ni planeado y, por tanto, estar en riesgo de enfrentar o agravar diversos problemas de salud, familiares, económicos y sociales, entre otros.



El titular de DISA reconoció que la problemática se origina no sólo en el conocimiento o desconocimiento sobre métodos anticonceptivos o de planificación familiar, o que se pueda resolver con algunas pláticas de concientización u orientación, pero aclaró que precisamente la participación, colaboración y aportaciones de las diversas instituciones que integran el GMPEA busca darle una atención lo más integral posible.



’Sí hemos tenido avances y, con las encuestas cuyos resultados tendremos hacia marzo, haremos los ajustes necesarios para incluir otras acciones, como el apoyo psicológico, de trabajo social y programas médicos sobre sexualidad y los embarazos no deseados’, expresó.



Reiteró su invitación a autoridades escolares y, en especial, a madres y padres de familia, a participar en este programa a fin de que también tengan la información necesaria y suficiente para, a su vez, apoyar a sus hijas e hijos en una etapa de la vida –la adolescencia– en la que particularmente lo requieren.



’A veces, el desconocimiento parte desde la misma casa, que no se sabe cómo actuar o qué decir ante un adolescente que puede estar, por ejemplo, en una etapa de rebeldía; una etapa de ’no le hago caso a mamá’ o ’no le hago caso a papá’, y en la que no hay un acercamiento. Entonces, vayamos a esa parte con los padres de familia y, posteriormente, vayamos con los alumnos’, señaló.



González Rosales reiteró que no se trata de promover ni de inhibir la sexualidad, sino simplemente de que se haga de forma informada y responsable para que quienes decidan ser padres y madres de familia, tengan mejor calidad de vida.