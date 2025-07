Busca gobierno de Ecatepec prevenir suicidios

Ecatepec, Méx.-El gobierno municipal tiene un firme compromiso para prevenir el suicidio en esta localidad al atender las causas que lo originan y las conductas de riesgo, mediante programas de intervención en las comunidades y con la próxima creación de Casas del Adolescente, afirmó el secretario de Ayuntamiento, Faustino de la Cruz Pérez.



Durante el Primer Foro para la Prevención del Suicidio, realizado en el Centro Cultural ’Las Américas’, autoridades municipales y estatales, así como organizaciones civiles, coincidieron en sumar esfuerzos para generar espacios de contención y escucha, con políticas públicas que promuevan el bienestar emocional y redes de apoyo.



De la Cruz Pérez subrayó que el gobierno de Ecatepec busca atender el origen del suicidio al cambiar los entornos de riesgo para prevenir conductas destructivas, con la recuperación de espacios públicos, crear Senderos Seguros y combate a la violencia de género y las problemáticas juveniles.



’Hay jóvenes en riesgo que requieren ser escuchados y atendidos. Por eso hemos decidido crear 27 Casas del Adolescente que tendrán asesoría médica, psicológica, de aprendizaje, eventos culturales y deportivos’, explicó.



La directora de Salud de Ecatepec, Elizabeth Halley Castillo, destacó la importancia de detectar los focos rojos en los entornos familiares, sobre todo con los adolescentes para ubicar si algo no anda bien. Dijo que la mejor prevención de este fenómeno es generar redes afectivas, hablar del tema y crear espacios para escuchar.



’La familia, amigos y compañeros pueden ser un hilo que sostiene, pero no siempre se trata de dar soluciones, sino de estar presentes y preguntar con empatía, hay que entender, reconocer y afrontar la emociones’, subrayó.



En su intervención, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria de Ecatepec, Daniela Hernández Solorio, informó que el país registra alrededor de 8 mil casos de suicidio cada año, por lo que el foro busca construir soluciones reales en busca de la prevención, para identificar señales de alerta mediante un trabajo articulado entre sectores.



Armando Barriguete Meléndez, director del Consejo Científico de Salud Mental y Bienestar municipal, reconoció que es un momento crítico que requiere atención del suicidio y de los temas emocionales, trabajar para el bienestar e identificar conductas saludables y de riesgo.



Resaltó que el bienestar es la mejor forma de prevención de conductas de riesgo, por lo que en Ecatepec se busca crear Casas del Adolescente en cada uno de los 27 sectores en que se dividió el municipio, en espacios donde ya se reúnen las y los jóvenes.



Mientras que Ana Laura Barrera Betanzos, jefa de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones del estado (CECOSAMA), consideró que la prevención del suicidio y el bienestar emocional deben ser un compromiso compartido entre autoridades, ya que en la última década creció de 4.9 en 2013, a 6.8 en 2023, casos por cada 100 mil habitantes; es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 20 años y la mayoría de víctimas son hombres.



’La realidad nos exige sumar esfuerzos para generar espacios de contención, de escucha y de comunidad, no es solo tarea del Sector Salud sino de generar políticas de bienestar emocional. También como ciudadanos y familia hay que estar atentos a las señales de alarma’, afirmó.



Especialistas de CECOSAMA señalaron que es fundamental detectar señales de alarma como el autocastigo, autoabandono, deseo de validación en la familia, crítica interna constante, autosabotaje y las relaciones destructivas o unilaterales.