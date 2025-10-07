Busca gobierno del EdoMéx aplicar más de 400 mil vacunas en todo el territorio estatal

Tonatico, Estado de México.– El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez lleva a cabo la Campaña de Vacunación 2025, con la que se distribuirán diversos biológicos por medio de 57 unidades móviles de refrigeración, para reforzar y completar esquemas de vacunación contra hepatitis A y B, varicela, sarampión, rubéola, neumococo, tétanos, difteria, influenza y COVID-19, en los 125 municipios del Estado de México.



Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, señaló que el objetivo es superar la cifra del año anterior, cuando se aplicaron más de 390 mil vacunas; destacó que esta acción es una prioridad ya que de esta forma se protegen y salvan vidas.



Marco Antonio Montes de Oca González, Subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), explicó que la campaña permitirá proteger a la población y garantizar la calidad de los biológicos, gracias a la red de frío más grande del país, que cuenta con estos 57 vehículos adicionales para entregar insumos a todos los municipios, e invitó a la población a completar sus esquemas de vacunación.



Por su parte, Samantha Gaertner Barnad, Directora General del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), resaltó que la vacunación tiene un impacto positivo y masivo en la salud pública, al prevenir enfermedades, reducir la mortalidad infantil y fortalecer los sistemas de salud.



Destacó que se aplican estrategias para mitigar la circulación del sarampión, con 4 mil 908 casos reportados a nivel nacional, de los cuales tres corresponden al Estado de México, ante este panorama, la Secretaría de Salud, ha aplicado, de abril a agosto de este año 875 mil 666 dosis de triple y doble viral, cifra superior a las 465 mil 281 dosis registradas en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento de 88 por ciento.