Busca gobierno municipal que los vecinos de Ecatepec se sientan orgullosos de sus comunidades

Ecatepec, Méx.-Tras años de abandono San Agustín se convirtió en comunidad Nido (Núcleos de Identidad, Desarrollo y Organización), donde se busca profundizar en el tejido social para generar entre los ciudadanos un sentido de orgullo y pertenencia con sus comunidades, gracias al trabajo conjunto del pueblo y el Gobierno Municipal de Ecatepec.



Durante semanas, en el primer cuadro de la Iglesia de San Agustín, servidores públicos junto con vecinos se dieron a la tarea de revisar el correcto funcionamiento de las redes de agua y drenaje, cambiar brocales, reparar dos grandes socavones, tapar los baches de las calles, colocar lámparas, podar árboles, pintar las fachadas de las viviendas y elaborar murales, todo para generar un espacio de bienestar, armonía y color.



Al terminar los trabajos, la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, acudió a inaugurar la comunidad Nido y afirmó: ’San Agustín va a cambiar, que no quepa duda, este es un detonante; la gente de San Agustín no solamente merece tener los servicios, sino merece ir mucho más allá de los servicios sentirse orgullosos de su comunidad, tener la identidad, la pertenencia’.



Subrayó que la Administración 2025-2027 está trabajando junto con los vecinos en transformar a lo largo y a lo ancho el municipio. ’Porque ya estuvo, ¡se acabó!, ¡se acabó! el pasado de olvido y de indiferencia’.





Manifestó que el Gobierno Municipal se ha unido a las diferentes iglesias de Ecatepec para buscar la paz y la tranquilidad del municipio.



Azucena Cisneros reconoció públicamente a los representantes de la Iglesia de San Agustín por su labor y contribución para la creación de la comunidad Nido en ese lugar, así como a los servidores públicos de las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos, Sapase, Protección Civil y Cultura que ’trabajan a marchas forzadas no solamente aquí, sino en diversos puntos del municipio’.



Y convocó a los vecinos a que busquen otro espacio, para que se convierta en un nicho de transformación de la comunidad.



Mientras que Daniel Valtierra, joven vecino del lugar, agradeció a la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss por ’voltear a brindar esa mano que durante años se nos negó a nuestra comunidad y que hoy a través de este Nido que va a irradiar desarrollo, identidad y organización comunitaria nos da esta oportunidad de reivindicarnos’.



Al terminar, las autoridades y los vecinos recorrieron las calles Sur 34, Sur 36 y Sur 38 para observar la intervención realizada.