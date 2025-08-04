Busca ’la cueva del tepetate’, rescatar guisados tradicionales en Tepetlaoxtoc

Gabriela Pérez Ortíz y Brenda Estrada son dos jóvenes empresarias egresadas de la carrera de Mercadotecnia y Psicología, respectivamente, quienes emprendieron junto con su familia, el negocio de venta de comida ’ La cueva del Tepate’, un espacio ubicado en el municipio de Tepetlaoxtoc y dedicado a rescatar los guisados tradicionales de la región, cocinados en cazuelas de barro.



’En mi casa, siempre comemos muy rico, la comida es un elemento muy importante para unir a la familia, por eso decidimos compartir el olor, sabor y sazón de nuestra cocina a un lugar donde más gente pueda disfrutar de un platillo delicioso’.





Pero el toque mágico a la comida lo da nuestra cocinera favorita Amanda Rodríguez, quien utiliza ingredientes tradicionales como nopales de cerro, verdolagas, flores de calabaza, romero y quintoniles’, explica Gaby, quien también se encargó del diseño de los murales del lugar con un toque a México.



Por su parte, Brenda Estrada, expresó que a veces el tiempo y las actividades del trabajo, nos orillan a consumir comida rápida y olvidarnos de la calidad de lo que ingerimos, por eso, las jóvenes coincidieron en rescatar los guisados tradicionales y apoyar a mujeres campesinas del municipio, al comprarles verduras que cultivan en sus casas y en pequeñas hortalizas como jitomate, cilantro, epazote, tomatillo, acelgas, por mencionar algunas, lo que les permite cocinar con productos criollos.

El nombre de este colorido negocio ’La cueva del Tepetate’, está ligado con el significado de la palabra Tepetlaoxtoc que significa ’ en las cuevas del tepetate’ y que además se abrió en honor a dos personas muy importantes para ellas, pero que lamentablemente ya fallecieron, el padre de Brenda, Víctor Estrada y del abuelo de Gaby, Rubén Ortiz Gómez, quien tenía un restaurante mexicano en la Ciudad de México.

Por ello, en este negocio de comida, podrás encontrar ocho guisados diferentes por día, todos combinados con exquisito arroz y frijoles de olla, los cuales podrás comer por plato o taco como tortitas de cilantro con queso, costillas de puerco con verdolagas, pollo con flores de calabaza, tortitas de espinaca, pipián y los platillos clásicos como enchiladas, mole rojo, flautas de pollo, chilaquiles, pozole, mole verde, sopes, tlacoyos y agua natural de jamaica, limón, tamarindo, pepino.

Los precios son totalmente accesibles, un taco de guisado bien servido, tiene un costo de cuarenta pesos, incluye guisado a tu gusto, arroz o frijoles y tortilla doble.



Además podrás deleitarte con la especialidad de la casa, ’Caldo Tepate’, que incluye caldo de pollo con rodajas de zanahoria, cilantro, cebolla, huevo cocido, arroz, aguacate y queso manchego, por tan sólo 120 pesos.