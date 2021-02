Buscan a conductor de Uber desaparecido el pasado 12 de febrero en la zona Oriente del Edoméx

Chimalhuacán, Méx., a 15 de febrero del 2021.- Adrián Chavarría, conductor de 33 años de Uber, desapareció desde el viernes pasado mientras realizaba un viaje por la zona oriente del Valle de México y desde entonces sus familiares iniciaron una búsqueda para localizarlo.



’Lo único que tenemos es la ubicación que nos dio Uber y nada más, no tenemos más información, ya nunca entraron las llamadas a su celular, eso fue el viernes 12 de febrero. En la calle Encino y José de las Palmas, en Los Reyes Acaquilpan, esa fue su última ubicación’, contó Evelyn, su esposa.



Adrián conducía un automóvil Chevrolet, tipo Beat, color naranja, modelo 2018, con placas de circulación NWZ7940.



El viernes, como a las 15 horas fue a su casa ubicada en el barrio San Pedro, en el municipio de Chimalhuacán, a dejarle unas cosas que le pidió su esposa, pero solo estuvo un minuto y después salió porque tenía que realizar un viaje que le reportó la aplicación digital de su dispositivo móvil.



’Fue la última vez que lo vi, en ese horario. A las siete le envíe un mensaje para saber si estaba bien y dónde estaba, cosa que frecuentemente hacía, al percatarme que no le llegaron los mensajes se me hizo raro porque si estaba trabajando en la plataforma debería tener datos en su teléfono, pero pensé que tal vez no tenía señal y le volvía a mandar más mensajes y nada, le marcaba y me mandaba directamente al buzón, ya no supe nada de él desde las tres de la tarde’, narró.



La familia acudió ante el Ministerio Público a presentar la denuncia de la desaparición de Adrián. Los seres queridos y los amigos iniciaron por su cuenta la búsqueda en las horas posteriores a su ausencia.



Este domingo el ayuntamiento de Chimalhuacán se sumó a las labores de localización de Adrián y emitió una alerta de emergencia.



La Célula de Búsqueda Inmediata, activó protocolos para tratar de dar con su paradero en diferentes zonas de la zona donde se registró su última ubicación.



A Adrián lo esperan en casa sus dos hijos pequeños, así como su esposa.