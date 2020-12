Buscan equilibrio en la solución de conflictos de trabajo a través del Centro de Conciliación Laboral

• Dialogan sobre la implementación de la reforma laboral y la puesta en marcha del CCLEM.



• Dan a conocer que a la fecha se han llevado a cabo 159 convenios y entregado alrededor de 9 millones de pesos a los trabajadores que han utilizado el CCLEM.



Toluca, Estado de México, .- La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, se reunió de manera virtual, con el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, encabezados por su Presidenta Laura González, con quienes habló sobre la implementación de la reforma laboral y el Centro de Conciliación Laboral.



Destacó que, de acuerdo al artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo, los asuntos que estén a cargo de este Centro de Conciliación Laboral deberán ser resueltos en un plazo no mayor de 45 días, lo que implica un gran avance, pues la resolución de conflictos laborales, en promedio, llegaba a tardar 18 meses y en algunos casos, más tiempo.



Mencionó que se cuenta con 100 conciliadores, de los cuales, 65 por ciento son mujeres, quienes han sido capacitados y certificados; además, dio a conocer que se cuenta con oficinas en Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Texcoco.



Luego de resaltar, a nombre del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el esfuerzo que ha realizado el sector productivo del Estado de México en los 125 municipios, ya que a partir del mes de agosto se empezaron a recuperar empleos, la funcionaria estatal reconoció el esfuerzo de los servidores públicos que componen dicho Centro para brindar un servicio adecuado a los trabajadores y patrones mexiquenses, antes de presentar una demanda ante los Tribunales Laborales del Poder Judicial.



’Nuestro objetivo es ofrecer y prestar el servicio público de conciliación laboral para la solución de los asuntos de competencia local, en una instancia previa al juicio ante los tribunales laborales, procurando el equilibrio entre los trabajadores y patrones’, subrayó.



Por su parte, el titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM), Julio César Vanegas Guzmán, informó que a la fecha se llevan a cabo 159 convenios y entregado alrededor de nueve millones de pesos a los trabajadores que han utilizado las nuevas instituciones creadas para solucionar los problemas laborales.



Indicó que con la entrada en vigor de la reforma laboral y la puesta en marcha del CCLEM se han brindado 263 asesorías y hasta el momento no se ha emitido ninguna constancia de no conciliación.



En tanto, el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Estado de México, Juan Carlos Garduño Gómez, destacó que han brindado asesorías y visitas a los centros de trabajo para evitar más contagios en esta emergencia sanitaria.



Por su parte, la Presidenta del CCE en la entidad, Laura González, dijo que este encuentro es en seguimiento a los acuerdos que se han sostenido con la Secretaría del Trabajo, a partir de la pandemia por COVID-19, con el propósito de dar respuesta a los temas que tiene el sector empresarial.